Survivor 2020 62. Bölüm tanıtım fragmanı 30 Nisan Perşembe

TV8 ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkan Survivor 2020 62. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor 2020 Ünlüler – Gönüllüler yarışmasının yeni bölüm fragmanını reklamsız ve yüksek kaliteyle izleyebilirsiniz. Son oynanan büyük ödülün kazananı olan Gönüllüler takımı son derece keyifli anlar yaşamış ve renkli karelerle izleyicilerin karşısına çıkmıştı.

Son oynanan dokunulmazlık oyunları sonucunda Gönüllüler takımından Gizem adaya veda etmişti. MasterChef ödülündeyse her iki takım da büyük bir mücadele sergilemiş ve takımlar berabere kalarak ödülden faydalanmıştı.

Gün içinde yaşanan her şey ayrıntılarıyla burada! Hemen şimdi Haberport mobil uygulamasını indir!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Sıcak gelişmelerden ilk sen haberdar ol! Tüm haberler ve duyurular için Haberport’u Google News’te takip etmeye başla! >>> Haberport Google Haberlere Abone ol!