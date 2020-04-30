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Survivor 2020 62. Bölüm tanıtım fragmanı 30 Nisan Perşembe

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2020 62. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı. İşte 30 Nisan 2020 Perşembe Survivor 2020 yeni bölüm tanıtımı.

30 Nisan 2020 Perşembe 18:32
Survivor 2020 62. Bölüm tanıtım fragmanı 30 Nisan Perşembe

TV8 ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkan Survivor 2020 62. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor 2020 Ünlüler – Gönüllüler yarışmasının yeni bölüm fragmanını reklamsız ve yüksek kaliteyle izleyebilirsiniz. Son oynanan büyük ödülün kazananı olan Gönüllüler takımı son derece keyifli anlar yaşamış ve renkli karelerle izleyicilerin karşısına çıkmıştı.

Son oynanan dokunulmazlık oyunları sonucunda Gönüllüler takımından Gizem adaya veda etmişti. MasterChef ödülündeyse her iki takım da büyük bir mücadele sergilemiş ve takımlar berabere kalarak ödülden faydalanmıştı.

 

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Son Güncelleme: 30.04.2020 18:32
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