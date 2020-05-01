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Survivor 2020 64. Bölüm tanıtım fragmanı 2 Mayıs Cumartesi

TV8’in sevilen yarışması Survivor’un yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor 2020 64. Bölüm tanıtım fragmanı 2 Mayıs Cumartesi

01 Mayıs 2020 Cuma 23:12
Survivor 2020 64. Bölüm tanıtım fragmanı 2 Mayıs Cumartesi

 

Survivor 2020 Ünlüler- Gönüllüler’in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan yüksek reytingli yarışmada bu akşam dokunulmazlık mücadelesi yaşanacak. Ünlüler ve Gönüllüler’in kıyasıya rekabet ettiği yarışmada yarışmacılar, Survivor hayallerine veda etmemek için mücadele edecek.

 

 

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Son Güncelleme: 01.05.2020 23:12
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