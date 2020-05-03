Survivor 2020 65. Bölüm tanıtım fragmanı 3 Mayıs Pazar

TV8 ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkan Survivor 2020’nin 65. bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. 3 Mayıs 2020 Pazar günü televizyon kanalında izleyicilerin karşısına çıkacak Survivor 2020 yarışması nefes kesen mücadeleleri ekranlara taşıyor. Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yeni bölüm fragmanında yaşananlar izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle merak ediliyor.
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Son Güncelleme: 03.05.2020 00:12