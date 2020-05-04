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Survivor 2020 66. Bölüm tanıtım fragmanı 4 Mayıs Pazartesi

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor’un 66. Bölüm fragmanı izleyenler tarafından araştırılıyor. İşte Survivor 2020 66. Bölüm tanıtım fragmanı ve 4 Mayıs Pazartesi yaşanacaklar ile ilgili ayrıntılar…

04 Mayıs 2020 Pazartesi 01:30
Survivor 2020 66. Bölüm tanıtım fragmanı 4 Mayıs Pazartesi

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve milyonlarca izleyici tarafından ilgiyle takip edilen Survivor programı başarılı yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak 64. bölümü ile yayınlanan Survivor programı son bölümünde yaşananlar ile bir sonraki bölümü merak ettirdi. Yarışmacılar arasındaki çekişmeli mücadele her yeni bölümde neler olacağı hakkında tartışmaların yaşanmasına neden oluyor.

Survivor programının yayınlanan son yeni bölüm fragmanı aşağıdaki kısımda yer alıyor. 65. Bölüm fragmanı ile yeni bölümde neler yaşanacağı hakkında fikir elde edilebiliyor. Survivor bomba gibi bir bölümü ile izleyenlerini bekliyor.

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Son Güncelleme: 04.05.2020 01:43
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