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Survivor 2020 67. Bölümü tanıtım fragmanı 5 Mayıs Salı

Survivor 2020 5 Mayıs Salı günü ekranlara gelecek 67. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı. İşte Survivor 2020 yeni bölüm ile ilgili merak ettikleriniz.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 23:10
Survivor 2020 67. Bölümü tanıtım fragmanı 5 Mayıs Salı

TV8 ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma Survivor 2020, nefes kesen yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Birbirinden iddialı yarışmacıların şampiyonluk yarışı büyük bir heyecanla sürerken iki dokunulmazlık oyununun akabinde bir isim daha adaya veda edecek. Son eleme konseyinde Gönüllüler takımından Gizem adaya veda etmişti. Oynanan dokunulmazlık oyununun ilkinde galip gelen takım Ünlüler olmuş ve Gönüllüler takımından Berkan potaya girmişti.

Hafta sonları oynanan dokunulmazlık oyunlarından sonra her hafta Salı günleri yarışmaya bir isim veda ediyor. Yarışmanın son bölümlerinde Nisa’nın tavırları büyük bir yankı uyandırırken, yarışmacıların sergilediği performanslar da nefesleri kesmeye devam ediyor.

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Son Güncelleme: 04.05.2020 23:10
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