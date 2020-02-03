Survivor 2020 belli olan yarışmacıları, Ünlüler-Gönüllüler tam yarışmacı listesi

Türkiye’nin en fazla izlenen yarışmacılarından olan Survivor 2020’de geri sayım başladı. Ece Erken ve Bircan Bali’nin programında konuşan Acun Ilıcalı Survivor 2020 ile ilgili yaşanan gelişmeleri aktardı.

Acun Ilıcalı kısa bir süre önce Bircan Bali ve Ece Erken’in programına konuk oldu. Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Ilıcalı, fenomen yarışma Survivor ile ilgili bazı ayrıntılara da yer verdi. Ilıcalı, Survivor’da yüzde 90 Uğur Pektaş’ın olacağını belirtti. Yarışmada olacak ilk isim Ersin Korkut olarak duyurulmuştu. İki ünlü isim şuan için belli oldu ve gönüllüler yarışmacıları 30-40 kişilik yarışmacı aday listesi sonucunda ortaya çıkacak. Kasım ayı içerisinde yapılacak mülakat sonucunda aday adayları da ortaya çıkacak. Aralık ayındaysa efor testiyle tüm yarışmacılar belli olacak ve fragman çekimleri başlayacak.

Ersin Korkut kimdir?

Ersin Korkut, 1977 yılında Hakkari’de doğmuştur. 12 yıllık kariyeri BKM Tiyatroları’nda başlayan Korkut, tiyatro hayatına sahne arkasındaki işlerle başlamıştır. Korkut, ilerleyen günlerde bir rol kapmış ve hayatı değişmiştir. Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla kitlelerce tanınan Korkut, kısa süre içerisinde kitlelerin ilgisini çekmeyi başarmıştır.

Uğur Pektaş kimdir?

1979 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Uğur Pektaş, Kanal D ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında birinci olmuş ve oyunculuk kariyerine başlamıştır. Arka Sokaklar dizisinde sergilediği performans sonrasında ün kazanan Pektaş, dizide tanıştığı Gamze Özçelik ile 2008 yılında dünyaevine girmiş ve çift 2011 yılında ilişkisini noktalamıştır.

Tayfun Erdoğan kimdir?

Şarkıcı Emrah’ın oğlu Tayfun Erdoğan, 1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Tayfun önce Emrah tarafından reddedilmiş ancak hukuki mücadele sonrasında Emrah oğlunu kabul etmiştir. Bir süre komiklikler yapan Erdoğan, bir dönem de evlendirme programlarında boy göstermiş ve taliplerini aramıştır.

Sercan Yıldırım kimdir?

Bursaspor ve Galatasaray’da bir dönem forma giyen Sercan Yıldırım, 1990 yılında Osmangazi’de dünyaya gelmiştir. 1.82 cm uzunluğunda ve 71 kilogram ağırlığındaki Yıldırım, sağ kanat oyuncusu olarak görev yapmıştır. Uluslararası müsabakalarda 10 kere görev alan Yıldırım, bu müsabakalarda 2 gol ile takımına katkıda bulunmuştur. Hali hazırda Fatih Karagümrük sporda forma giyen Sercan Yıldırım’ın Karagümrük’teki sözleşmesi 30.06.2020’de sona ermektedir.