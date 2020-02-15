Survivor 2020 Ceyhun kimdir? Ceyhun Uzun hakkında bilgiler

Sağlık kontrollerinin ardından Survivor 2020’de yarışmaya hak kazanan Ceyhun Uzun, hayat hikayesi ve 3 kez dünya rekoru kırması ile dikkatleri üzerine topladı. Oldukça etkileyici bir hayat öyküsü bulunan Ceyhun Uzun’un Survivor 2020’de nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu. Aslen Türk olan Ceyhun Uzun hayatını İngiltere’de geçirmekteydi. Emekli olmadan önce polis olarak görev yapan Uzun, Survivor 2020’de şansını denemek için başvuruda bulundu. Ardından seçmelere katılan başarılı koşucu yarışmaya katılmaya hak kazandı.

Survivor 2020 Ceyhun Kimdir?

40’lı yaşlarda olduğu tahmin edilen Ceyhun Uzun’un doğum tarihi ve doğum yeri hakkında kesin bilgiler mevcut değildir. Emekli olmadan önce İngiltere’de yaşayan ve polis olarak görev yapan Uzun’un geçtiğimiz senelerde emekli olduğu biliniyor. Emekli olduktan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne taşınan başarılı isim, hem bulunduğu ve başlattığı sosyal sorumluluk projeleri hem de almış olduğu birincilikler ile dikkat çekiyor. Meslek hayatında yürütmüş olduğu sosyal sorumluluk projeleri nedeni ile yılın polisi seçilen Uzun’un hayat hikayesi ise oldukça etkileyici.

Ceyhun Uzun’un tek kızı Tanyel Uzun, kansere yakalanıyor. Verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Tanyel, 2016 yılında hayata gözlerini yumuyor. Bu acı kaybın ardından Ceyhun Uzun sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak rol alıyor ve kızının adını taşıyan Tanyel’s Smile deneğini eşi ile birlikte kurdu. Bu denek kapsamında birçok sosyal sorumluluk projesi yürüten Uzun, hayatını kanser ile mücadeleye adıyor. 0-24 yaş arası, genç ve çocuklara yardım eli uzatan bu denek sonraki zamanlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de faaliyete geçiyor.

Türk asıllı bir İngiliz olan Ceyhun Uzun’un hayatı roman olacak cinsten. Hem polislik yapan hemde üç kez koşu da dünya birincisi olan Ceyhun Uzun yaptığı sosyal sorumluluk projelerinden dolayı yılın polisi unvanını almaya hak kazanmıştır. Bunların yanı sıra koşuyu da bırakmayan Uzun birçok başarıya imza atıyor.

İngiltere maraton koşusunda 3 kez dünya rekoru kıran Uzun’un başarıları şu şekildedir;

1: 2017 En hızlı koşu 5 kişi birlikte Scooby doo arabanın içinde koşarak,

2: 2018 En hızlı maraton 6 kişi Ghostbusters arabanın içinde koşarak,

3: 2019 En hızlı maraton 6 kişi Thunderbirds uçak içinde koşarak.

İngiltere'de 2 olimpiyat derecede AJ BELL Triatlon dereceleri bulunan başarılı koşucu, Londra, Atina, Berlin, Kıbrıs, Sydney, Türkiye maratonlarında da koştu.

2018 yılında polisler arasından seçilerek, Prens William ve Prens Harry'nin Kensington sarayına davet edildi. En son koşusunu 2019 yılında Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştiren Uzun, 2 kere de bisiklet turuna katıldı. İlkini Londra'dan Paris’e 24 saatte tamamladı. İkincisini ise Londra'dan Brugge'a 22 saatte tamamladı.