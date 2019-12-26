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Survivor 2020 Dilşah Kurt kimdir? Dilşah Kurt hakkında bilgiler ve biyografisi

Türk televizyonlarının en çok seyredilen yarışmalarından olan Survivor’da yeni yarışmacılar yavaş yavaş belli oluyor. Belli olan isimlerden bir tanesi de Dilşah Kurt. Peki, Survivor 2020 Dilşah Kurt kimdir? İşte, merak edilen Survivor yarışmacısı Dilşah Kurt hakkında bilgiler ve biyografisi…

26 Aralık 2019 Perşembe 08:05
Survivor 2020 Dilşah Kurt kimdir? Dilşah Kurt hakkında bilgiler ve biyografisi

Survivor 2020 heyecanı gittikçe artıyor. Heyecan arttıkça yarışmacılarda teker teker belli oluyor. Survivor yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı katıldığı bir programda Çok Güzel Hareketler Bunlar ile herkesin tanıdığı oyuncu Ersin Korkut’un Survivor da yer alacağını belirtmişti. Ersin Korkut’un ardından Survivor 2005 birincisi ve Arka Sokaklar dizisinin sevilen oyuncusu Uğur Pektaş’ın yer alacağı ifade edilmişti. Son olarak ise katıldığı seçmelerde başarı gösteren milli boksör Dilşah Kurt Survivor 2020’de ekranlarda olacak.

Yayınlandığı her sene herkesi ekran başına kilitleyen dünyanın en zor yarışmalarından biri olarak gösterilen Survivor da yarışmacılar teker teker belli oluyor. Son olarak belli olan yarışmacı Dilşah Kurt herkes tarafından merak ediliyor.  İşte Dilşah Kurt hakkında merak edilenler…

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Dilşah Kurt kimdir?

Survivor 2020’de boy gösterecek olan Dilşah Kurt, milli boksördür.  Spor yapmayı çok seven Dilşah, aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübünde görev almaktadır. 32. Uluslararasu Ahmet Cömert Boks Tunuvası birincisi Dilşah, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisidir. 1 Nisan doğumlu sporcu koç burcudur. Başarılı sporcu 57 kilodadır ve yetiştirme evlerinde büyümüştür. En iddialı yarışmalardan olan Survivor da yarışacak olan Dilşah Kurt İsmail Ayan ile sevgilidir. Sevgilisi de Dilşah gibi Adnan Menderes Üniversitesinde öğrenim hayatına devam etmektedir.

Son Güncelleme: 26.12.2019 08:06
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