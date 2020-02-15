Survivor 2020 Elif Yıldırım Gören kimdir? Elif Yıldırım Gören hakkında bilgiler

Survivor 2020’de yarışacak yeni bir isim belli oldu. Elif Yıldırım programın yeni sezonunda ünlüler takımında boy gösterecek. Yıldırım, Acun Ilıcalı’nın yarışmadaki isimleri açıklamasından sonra en çok merak edilen yarışmacılardan bir tanesi oldu. Milli sporcu olan Elif Yıldırım Gören’in Survivor 2020’de nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu.

Elif Yıldırım Gören Kimdir?

Elif Yıldırım Gören 14 Şubat 1990 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi. Yıldırım 400 metre engelli yarışlarında adından söz ettirmeyi başarmış bir sporcudur. Enka Spor Kulübü’ne bağlı olan atlet, 170 cm boyunda ve 55 kilodur.

Elif Yıldırım 2012 olimpiyatlarında 4 x 400 metre bayrak yarışına katılan en genç milli sporcu olmuştu. Elif yıldırım Gören Survivor’un yeni sezonunda ünlüler takımında boy gösterecek yarışmacılar arasında yer alacak.