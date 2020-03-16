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Survivor 2020 ertelenecek mi? Korona virüs yarışmayı nasıl etkileyecek?

Survivor 2020 ertelenecek mi? Korona virüs yarışmayı nasıl etkileyecek? İzleyiciler korona virüsün Dominik’te görülmesinin ardından yarışmanın ne olacağını araştırmaya koyuldu. Detaylar haberimizde.

16 Mart 2020 Pazartesi 22:42
Survivor 2020 ertelenecek mi? Korona virüs yarışmayı nasıl etkileyecek?

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayınlan korona virüs Türkiye’de de görüldü. Türkiye’de virüse karşı önlemler almaya devam ediyor. Son olarak tüm kafe, bar, toplu organizasyon ve buna benzer aktiviteler iptal edilmişti.

Bu gelişmelerin ardından sonra olarak Süper Lig maçları da seyircisiz oynanmıştı. Alınan tedbirler sonrası bazı televizyon programlarının da etkilenmesi bekleniyor. Bu programlardan biri de Dominik’te çekimleri yapılan Survivor yarışması oldu.

Dominik’ten yapılan son açıklamada virüsün Dominik’te de görüldüğü bildirildi. Bu gelişme sonrası Survivor 2020’ye ara verilip verilmeyeceği gündeme geldi. İzleyiciler yarışmanın nasıl devam edeceğini merak ediyor.

Yarışmanın sunucusu ve yapımcısı Acun Ilıcalı konuyla ilgili açıklama yapmazken, Dominik Cumhuriyeti’nde virüsün 5 kişide görüldüğü açıklanmıştı.

Son Güncelleme: 16.03.2020 22:42
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