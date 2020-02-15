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Survivor 2020 Fatma Günaydın Kimdir? Fatma Günaydın hakkında bilgiler

Tv8 ekranlarında yayınlanan Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor yarışması bu yılda ekranlara gelecek. Survivor 2020 yarışmasında yer alacak olan yarışmacılar açıklandı. Gönüllüler takımında yer alan Fatma Günaydın, seyircinin ilgisini çekmeyi başardı. Fatma Günaydın hakkında bilgiler merak ediliyor.

15 Şubat 2020 Cumartesi 13:56
Survivor 2020 Fatma Günaydın Kimdir? Fatma Günaydın hakkında bilgiler

Survivor 2020 takımlarında yer alacak olan isimler belli oldu. Survivor 2020 Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının tanıtımları yayınlandı. Gönüllüler takımında yer alan Fatma Günaydın dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Survivor 2020 Fatma Günaydın Kimdir?

Survivor 2020 Gönüllüler takımında yer alan Fatma Günaydın, tanıtımdaki mutlu ve enerjik görüntüsü ile dikkatleri çekti. Fatma Günaydın, 28 Nisan 1995 yılında Erzurum’da doğmuştur. 25 yaşında olan genç yarışmacı enerjisi ile şimdiden gönüllerde yer edinmeyi başardı.

Kendisine Fatoş denmesinden hoşlanan Fatma Günaydın’ın 5 kardeşi var. Kendisi en küçük kardeş. Üç ablası ve bir de abisi olan Fatma doğarken annesinin hayatını da kurtarmış. Abisinin doğumunda unutulan bez Fatma’nın doğumunda ortaya çıkmış ve annesinin anlam veremediği ağrılar ortadan kalkmış.

Hayatı boyunca sürekli mücadele eden Fatma Günaydın, Survivor 2020 yarışmasını bu yüzden seçtiğini çünkü mücadele olmadan Survivor 2020 olmayacağını söylemiştir. Mücadele adeta Fatma’nın işi. Ortaokulda futbol ile ilgilenen Fatma, bacaklarının kaslandığını ve güzelliğinin bozulduğunu düşünerek futbolu bırakmış. Fatma için güzellik oldukça önemli bir durum. Her durumda ve her anında bakımlı olması gerektiğini düşünüyor.

Üniversitede Moda tasarımını okumuş ve severek takip ettiği işi yapmaktan oldukça memnun. BKM yapımda tasarımları yapan isim Fatma Günaydın, Deliha 2 filminin ve Jet Sosyete’nin tasarımlarını yapmış ayrıca pek çok filmde de tasarımları kendisi yapmış.

Üniversite okuduğu yıllarda iyi bir İngilizce öğrenmek için Malta’ya İngilizce öğrenmek için gitmiş ve bu macerası Fatma Günaydın’a sadece İngilizce öğretmemiş, hayatını değiştiren önemli bir deneyim olmuş ve bakış açısı büyük oranda gelişmiş. Kendi başına idare etmeyi Malta’da öğrenmiş. Yeni yerler görmeyi ve yeni insanlar tanımayı çok seviyor.

Survivor Gönüllüler Takımı 2020 Fatma Günaydın

Survivor 2020 yarışmasının Gönüllüler takımında yer alan Fatma, karanlıkta tek başına uyumaktan çok korkuyor. Survivor hayranı olan Fatma hep Survivor’a katılmak istediğini söylermiş. 2020 yılı Survivor yarışmasında Gönllüler takımında yer alıyor. Yaşı henüz 25 olan Fatma Günaydın, yaşı itibariyle oldukça enerjik ve güler yüzlü biri. Spor geçmişi olan bir yarışmacı olmamasına rağmen renkli kişiliği ile Survivor yarışmasına yakışacak gibi duruyor.

Erzurum’da yaşamış ve Erzurumlu olan yarışmacı Fatma Günaydın,hemşerilerini çok sevdiğini söylemiştir. Survivor 2020 yarışmasında Ünlüler takımı ile rakip olan Gönüllüler takımında yer alacak olan Fatma Günaydın’ın yarışmada iyi şeyler yapacağına inancı tam. Yüksek enerjisini yarışmalara yansıtmayı planlıyor. Doğayı ve hayvanları çok seven yarışmacı adada bir sıkıntı yaşayacağını pek düşünmüyor.

Son Güncelleme: 15.02.2020 13:56
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