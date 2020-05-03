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Survivor 2020 finali nerede ve ne zaman yapılacak?

Survivor 2020'nin final tarihi belli oldu. Survivor 2020 finali nerede ve ne zaman yapılacak, Survivor Panorama programının sunucusu Hakan Hatipoğlu Survivor 2020'nin final tarihini açıkladı.

03 Mayıs 2020 Pazar 23:05
Survivor 2020 finali nerede ve ne zaman yapılacak?

Survivor 2020’nin final tarihi belli oldu. Haftanın 7 gününde de yeni bölümleriyle yayınlanan Survivor 2020’nin final tarihi açıklandı. Survivor 2020 özellikle diğer kanalların dizilerini yayınlayamadığı bu günlerde reyting listelerinin en üst sırasında yer alıyor.

TV 8’de yayınlanan Survivor Panaroma programının sunucularından Hakan Hatipoğlu programın final yapacağı tarihi açıkladı.

Survivor 2020 Ne Zaman Final Yapacak?

Survivor 2020 bu sezonki bölümleriyle büyük reyting oranları almayı başarıyor. Yarışmacıların oldukça zorlandığı programda heyecan günden güne artıyor. Yine TV 8’de yayınlanan Survivor Panorama programında açıklamalar yapan Hakan Hatipoğlu, adada kazananın ne zaman belli olacağını açıkladı.

Hakan Hatipoğlu, araba kazanan yarışmacıyı değerlendirirken yarışmanın final tarihini de açıkladı. Hatipoğlu Survivor 2020’nin 2 Temmuz 2020’de final yapacağını açıkladı ve araba ödülünün yanı sıra ev ödülü de verileceğini ifade etti.

Survivor 2020 Araba Ödülünü Kim Kazandı?

Survivor 2020’nin en heyecanlı oyunlarından araba ödüllü oyun oynandı. Oyunun sonunda erkeklerde Mert, kadınlarda ise Elif araba kazanan isim oldu.

 

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Son Güncelleme: 03.05.2020 23:05
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