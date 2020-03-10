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Survivor 2020 Furkan Aydoğan kimdir? Seyirci yarışmacı

Survivor 2020 tüm hızıyla devam ediyor. Survivor’un yeni sezonunda bazı değişiklikler yaşanıyor. Bu değişiklerden birisi de Survivor takipçilerinden birisinin her hafta Dominik Cumhuriyeti’ni ziyaret edip istediği bir yarışmacı ile parkurda yarışabilmesi. Bu hafta Survivor 2020’ye katılan şanslı izleyici, Furkan Aydoğan oldu. Furkan Aydoğan kimdir diye soranlar için işte, detaylar…

10 Mart 2020 Salı 21:54
Survivor 2020 Furkan Aydoğan kimdir? Seyirci yarışmacı

Survivor 2020 Ünlüler- Gönüllüler tüm hızıyla devam ediyor. Survivor’un yeni sezonunda bazı değişiklikler yaşandı. Bu değişikliklerden birisi Survivor izleyicilerinden birisinin, her hafta Survivor’da istediği bir yarışmacı ile istediği bir parkurda yarışabilmek. Bu haftanın şanslı ismi ise Furkan Aydoğan oldu. Furkan Aydoğan intenet üzerinden araştırılmaya başladı.

Bu sezon değişen Survivor kuralları nedeni ile artık sadece yarışmacılar Survivor’a gitmeyecek. Sıkı takipçiler arasında her hafta şanslı bir izleyici de Survivor parkurlarında yarışacak. Survivor 2020 tüm heyecanıyla devam ederken Türkiye’den ilk konuk yarışmacı geldi. Türkiye’den Dominik’e giden Furkan Aydoğan, yarışmak için Gönüllüler takımından Ardahan’ı seçti.

Furkan Aydoğan, Survivor 2020 için başvurularda bulunsa da başvurusu kabul edilmemiştir. Daha sonra Acun Ilıcalı’nın her hafta Survivor’a Survivor izleyicisinin geleceğini duyurmasının ardından başvuru da bulunan Furkan, ilk konuk olarak Survivor’a katılmayı başardı.

Furkan Aydoğan Kimdir?

1996 yılında İstanbul da dünyaya gelen Furkan Aydoğan, 1.80 boyunda ve 76 kilo ağırlığındadır. Furkan, Lisans eğitimini Beykent Üniversitesi Oyunculuk Ana sanat Dalı bölümünden yapmıştır. Daha sonra Başkent İletişim Bilimleri Akademisi Temel Oyunculuk Diksiyon eğitimlerini alan Furkan, çocukluğundan beri kurduğu oyunculuk hayalini gerçekleştirmek için çalışmıştır.

Cihan Ünal, Elif İskender, Cağ Çalışkur gibi önemli isimlerden birebir oyunculuk ve metod oyunculuğu ve kamera önü oyunculuğu gibi bazı eğitimler almıştır.

Kamera karşısına ilk kez Kanlı Postal Sinema filmi ile çıkmıştır. Daha sona Bir Yaz Gecesi Rüyası ve  Yağmur Adam isimli filmlerde rol almıştır.

Furkan Aydoğan, sosyal medya hesabından Survivor’a gideceği haberini şu şekilde verdi:

‘’Eveeet ! Arkadaşlar dünden beri gelen mesajlar olsun geri bildirimler olsun, her şey için hepinize sonsuz teşekkür ederim. Desteklediğiniz insanlara karşı sevginiz aşikar ve hepsi çok şanslılar. Beni bu aileden gördüğünüz için ve destek olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum #survivor2020 ye yedek yarışmacı olarak değil, konuk yarışmacı olarak gidiyorum. Kısa sürecek bi serüven olacak ama devamı çok daha yakında gelebilir. Ha orada neler olur neler değişir bilemem ,belki de çok daha uzun süre orda olurum destekleriniz için sonsuz teşekkürler . Elimden geldiğince dediklerinizi yapacağım. Not : IRONMAN BENDE’’

 

Son Güncelleme: 10.03.2020 21:54
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