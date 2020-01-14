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Survivor 2020 ne zaman başlıyor? Acun tarihi açıkladı!

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2020 ne başlıyor sorusunun yanıtı belli oldu. Acun Ilıcalı, Survivor 2020 tarihi açıkladı.

14 Ocak 2020 Salı 13:26
Survivor 2020 ne zaman başlıyor? Acun tarihi açıkladı!

TV8 ekranlarında Eser Yenenler Show özel bölümünün konuğu olan Acun Ilıcalı, Survivor 2020’nin başlayacağı tarihi duyurdu.

Şubat ayında ekranlarda olacak

Ilıcalı, Survivor 2020’nin 16 Şubat günü ekranlara geleceğini duyurdu. 16 Şubat günü yayınlanacak Survivor, Ünlüler-Gönüllüler formatıyla ekranlarda olacak.

TV8 ekranlarında kısa bir süre önce Survivor 2020 için İstanbul, Bursa, Sakarya ve Antalya’da seçmelerin başladığı belirtilmişti. Ünlüler takımında yer alacağı kesinleşen ilk isim Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın sevilen oyuncusu Ersin Korkut olacak.

Ilıcalı, Survivor’un ilk şampiyonu Uğur Pektaş’ın yüzde 90 ihtimalle Survivor 2020’de yer alacağı belirtilmişti.

Son Güncelleme: 14.01.2020 13:26
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