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Survivor 2020 ne zaman final yapacak? Final tarihi belli oldu!

Türkiye ekranlarının en çok sevilen yarışma programı olan Survivor 2020 final tarihi belli oldu. Peki Survivor 2020 ne zaman final yapacak? İşte detaylar…

03 Mayıs 2020 Pazar 21:51
Survivor 2020 ne zaman final yapacak? Final tarihi belli oldu!

TV8 ekranlarından yayınlanan ve tüm Türkiye’yi ekranlara kilitleyen Survivor 2020 yarışmasının final tarihi belli oldu. Yarışmanın hayranları Survivor 2020 ne zaman final yapacak sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte detaylar…

Acun Ilıcalı tarafından yapımcılığı üstlenilen ve sunuculuğu yapılan Survivor 2020 yarışmasının ne zaman final yapacağı ortaya çıktı. Survivor programını sunan Hakan Hatipoğlu, dün akşam Demet Akalın ile yaptığı canlı yayında Survivor 2020 yarışmasının ne zaman biteceğini açıkladı. Açıklamaya göre Survivor 2020 yarışması büyük final programıyla 5 Temmuz Pazar akşamı TV8 ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

Survivor uzun yıllardır Acun Ilıcalı tarafında yapılan yarışma programıdır. Oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip olan yarışma nefesleri kesen oyunlarıyla 5 Temmuz 2020 Pazar gününe kadar devam edecek.

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Son Güncelleme: 03.05.2020 21:51
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