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Survivor 2020 ne zaman final yapacak? Final tarihi belli oldu mu?

Survivor 2020 ne zaman final yapacak, final tarihi belli oldu mu gibi sorular merak edilirken bir açıklama yapıldı. Survivor Panaroma programına çıkan Hakan Hatipoğlu Survivor 2020'nin final tarihini açıkladı.

03 Mayıs 2020 Pazar 00:36
Survivor 2020 ne zaman final yapacak? Final tarihi belli oldu mu?

 

 

Survivor 2020 TV 8 ekranlarında yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam ediliyor. Survivor 2020 bütün dizilerin çekimlerine ara verildiği Koronavirüs döneminde haftanın bütün günlerinde yayınlanıyor. Her akşam yayınlanan ve reyting listelerinde en üst sıralarda yer alan Survivor 2020’nin final tarihi belli oldu.

Survivor 2020 Ne Zaman Final Yapacak?

Survivor 2020’nin final tarihi belli oldu. Survivor 2020’nin bu sezonu 2 Temmuz 2020 Perşembe günü final yapacak. Survivor Panaroma programında Hakan Hatipoğlu araba oyununu açıklarken yanlışlıkla yarışmanın final tarihini de açıkladı.

Survivor geçtiğimiz sezon 30 Haziran 2019’da final yapmıştı. Survivor 2020 bu sezon ise 2 Temmuz 2020 tarihinde final yapacak.

Survivor’da Ödüller Değişiyor

Survivor 2020’de araba oyunu bu sezon erken oynandı. Araba ödülünü Ünlüler takımından Mert kazandı. Koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon Survivor’da ödüller de değişti. Daha önceki sezonlarda ödül olarak bazı ülkelere gidilen programda, bu ödüller salgından dolayı verilemez oldu. Ancak bu duruda yarışmacıları mağdur etmek istemeyen Acun Ilıcalı, yarışmanın finaline doğru bir ev ödülü oynanacak. Ödül olarak nasıl bir evin verileceği henüz bilinmiyor.

 

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Son Güncelleme: 03.05.2020 00:36
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