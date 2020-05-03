Survivor 2020 oy kullanma Sms ücreti ne kadardır?

TV8’in çok izlenen yarışma programı Survivor’ın desteklediğiniz yarışmacıya oy gönderme yolu ile yardımda bulunabilirsiniz. Survivor oy kullanma işlemi nasıl olur, miktarı ne kadardır, yurt dışından oy kullanma ücreti ne kadardır tarzı sorurların tüm yanıtları haberimizde bulunmakta.

Survivor oy kullanma nasıl yapılır?

Survivor yarışması için oy kullanabilmel adında 2 çeşitli yol bulunmaktadır. Mesaj göndererek veya TV8 yan ekran uygulamasıyla oy gönderebilirsiniz.

SMS ile Survivor oy verme

SMS ile desteklemiş olduğunuz yarışmacıya oy göndererek sevdiğiniz yarışmacının adını yazarak 1890’a mesajınızı yollayınız. Mesela: ERSIN yazarak 1890’a mesajınızı yollayabilirsiniz.

TV8 yan ekran ile survivor oy verme

TV8 yan ekran adlı uygulama sayesinde kazanmasını istediğiniz yarışmacıya oy verebilirsiniz. Bu işlem için ilk olarak akıllı telefonlarınıza TV8 yan ekran uygulamasını yükleyin. Sonrasında Survivor oylamaları başladığı anda TV8 yan ekran uygulamasına giriş yapınız. Uygulamanın ekranına OYLAMA ekranı oluşturulacaktır. Eğer uygulamayı açtığınız anda bu yazı karşınıza gelmiyorsa, oylama bitmiş veya başlamamış anlamına gelmektedir.

Oyunuzu vermek istediğiniz yarışmacıya girerek ekranın altında bulunan OY VER bölümüne tıklayınız. Açılan ekranda Uygulamayla oy ver bölümüne girerek oyunuzu verebilirsiniz. Ödemenin onay verilme ekranı karşınıza gelecektir. Onay vermeniz halinde ise gönderilecektir.

Survivor oy kullanma ücreti

SMS ile birlikte yarışmacıya oy gönderme işlemi tüm operatörler için 2.90 TL miktarındadır. KKTCELL ve KKTC Telsim için 2.96 TL olacaktır.

TV8 yan ekran uyuglamasını indirerek oy vermek isteyen kişiler iPhone kullanıcılarından 2.99 TL android kullanıcılar için ise 2.69 TL alacaktır.

Yurt dışı için Survivor oy verme ücretleri

Almanya Survivor Oy Kullanma ve Ücreti: Önek: TV8 ERSIN yaz 82555’e gönder. Ücret 0.99 Euro.

İsviçre Survivor Oy Kullanma ve Ücreti: Önek: TV8 ERSIN yaz 543’e gönder. Ücreti: 1.00 CHF

Fransa Survivor Oy Kullanma ve Ücreti: Önek: TV8 ERSIN yaz 73444’e gönder. Ücreti: 0.65 EUR

Hollanda Survivor Oy Kullanma ve Ücreti: Önek: TV8 ERSIN yaz 5030’e gönder. Ücreti: 1.10 EUR

Avusturya Survivor Oy Kullanma ve Ücreti: Önek: TV8 ERSIN yaz 0900506506’e gönder. Ücreti: 1.10 EUR

Belçika Survivor Oy Kullanma ve Ücreti: Önek: TV8 ERSIN yaz 3211’e gönder. Ücreti: 1.50 EUR

İngiltere Survivor Oy Kullanma ve Ücreti: Önek: TV8 ERSIN yaz 68899’e gönder. Ücreti: 1.00 GBP + standart network rate.

Yurt dışında bulunan kişiler tv8 yan ekran uygulaması üzerinden de oy verebilirler. TV8 yan ekran uygulaması sayesinde oy göndermek android için 2.69 TL ve App store için 2.99 TL miktarındadır.

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