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Survivor 2020 Parviz Abdullayev kimdir? Parviz Abdullayev hakkında bilgiler

2020 Survivor Ünlüler takımının yarışmacıları merakla araştırılıyor. 2020 Survivor Ünlüler takımının yarışmacılarından birisi olan Parviz Abdullayev kimdir? Parviz Abdullayev hakkındaki bilgiler haberimizde yer alıyor.

15 Şubat 2020 Cumartesi 16:19
Survivor 2020 Parviz Abdullayev kimdir? Parviz Abdullayev hakkında bilgiler

Survivor 2020 Ünlüler takımının yarışmacılarının açıklanması ile yarışmacıların hayatları en çok araştırılan konulardan birisi haline geldi. Bu yarışmacılardan birisi olan Parviz Abdullayev de onlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor.

Parviz Abdullayev 1986 yılında dünyaya geldi. Çocukluğundan itibaren dövüş sporları ile iç içe olan Abdullayev profesyonel olarak boks yapmaktadır. Büyük başarılar elde eden Azerbaycanlı başarılı sporcu Azerbaycan’da ilk 10 sporcu arasına girmiştir. Evli ve iki çocuğu olan sporcunun oğlu da dövüş sporları yapmaktadır. Başarılı dövüşücünün oğlu Yusuf’u eğittiği öğrenilen bilgiler arasında yer almaktadır.

İlham Aliyev başta olmak üzere birçok  yerden ödül alan Abdullayev aynı zamanda  Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezi’ne yardımlar yapmaktadır.

Son Güncelleme: 15.02.2020 16:19
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