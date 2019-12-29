Survivor 2020 seçmeleri nerede ve ne zaman yapılacak?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve Türkiye’nin en fazla izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor 2020 için başvuru tarihleri ve seçmelere ilişkin ayrıntılar merak ediliyor. Acunn.com üzerinden yapılan duyuru kapsamında yarışmaya katılım başvurusunda bulunacak kişiler için detaylar belli oldu.

Her yıl nefes kesen mücadelelere ev sahipliği yaparak gündemden düşmeyen Survivor yarışmasına intenet üzerinden başvuru formu doldurarak katılım sağlamak mümkün değildir. Yapılan açıklamalarda yarışma seçmelerinin nerede yapılacağı da belirtildi.

Survivor 2020 başvuru, seçme tarihi ve yeri

Survivor 2020 için seçmeler 28-29 Aralık 2019 tarihleri arasında İstanbul Avantgarde Taksim Otel’de yapılacak.

Başvuru adresi: Kocatepe, Abdülhamit Hamit Cd. NO:42, 34437 Beyoğlu/İstanbul

Telefon: 0212 235 8160

Başvuruda bulunacak adaylar saat 12.00-19.00 arasında görüşme yapabilecekler.