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Survivor 2020 sunucusu Oğuzhan Uğur kimdir? Oğuzhan Uğur şarkıları Soğan Ekmek ve Terbiyesizim

Youtube Turkiye camiasında tanınan bir isim olan Oğuzhan Uğur son olarak Survivor yarışmasının sunucusu olduğunu açıkladı. Peki Survivor 2020 sunucusu Oğuzhan Uğur kimdir? İşte Oğuzhan Uğur’u ünlü yapan şarkıları Soğan Ekmek ve Terbiyesizim ile ilgili tüm ayrıntılar…

15 Şubat 2020 Cumartesi 14:25
Survivor 2020 sunucusu Oğuzhan Uğur kimdir? Oğuzhan Uğur şarkıları Soğan Ekmek ve Terbiyesizim

Youtube Türkiye ortamı içerisinde yaptığı Pinç! Ve Mevzular isimli programları ile pek çok kişi tarafından izlenen ve sevilen Oğuzhan Uğur son olarak Exatlon Türkiye’de sunuculuk yapması ardından performansının çok beğenildiğini ve Survivor’da da sunuculuk yapacağını açıkladı.

Oğuzhan Uğur videosundaki açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

“Acun Medya’da işe başladım arkadaşlar. Ek iş yapıyorum Acun Medya’da, Survivor başlıyor bildiğiniz gibi. Evvelinde Exatlon’da performansımı sağ olsunlar çok beğenmişler. O yüzden de aynı performansı Survivor’da da görmek istediler”

Oğuzhan Uğur Kimdir?

Oğuzhan Uğur 1984 senesinde doğmuştur. Youtube üzerinde yayınladığı videolar ile pek çok kişi tarafından sevilen ve takip edilen Oğuzhan Uğur Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümünden mezun olmuştur. 2011 senesinde Ağır Abi isimli filmin yönetmenliğini ve senaristliğini yapması ardından 2012 senesinde Çok Şükür ismindeki albümü ile müzik piyasasına adım atmıştır. İlk olarak Soğan Ekmek şarkısı ile tanınan ve sevilen Oğuzhan Uğur pek çok single parça da yayınlamıştır. Aşağıdaki kısımda Oğuzhan Uğur’un single çalışmaları yer almaktadır.

  • Birinci Vazife
  • Panpa
  • Mağlubiyet
  • Madım Mı?
  • Bal Prensesim
  • Sağ Salim
  • Dengi Dengine feat. Ege Çubukçu
  • Biyolojik Unsur
  • Kıskanç
  • Terbiyesizim
  • Soğan Ekmek
  • İstemiyorum

İşte Oğuzhan Uğur’un tanınmasını sağlayan Soğan Ekmek isimli şarkısı…

 

Son Güncelleme: 15.02.2020 14:25
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