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Survivor 2020 Ünlüler takımının yarışmacıları kadrosu kesinleşti

farklı alanda ünlü olan kişilerin yarışacağı Survivor 2020 Ünlüler takımının yarışmacıları belli oldu. Her yıl olduğu gibi yarışmacıların kıyasıya mücadele edileceği tahmin edilen yarışmanın ünlüler takımında yer alan kişiler haberimizde yer alıyor.

15 Şubat 2020 Cumartesi 15:01
Survivor 2020 Ünlüler takımının yarışmacıları kadrosu kesinleşti

TV8 ekranlarında yayınlanacak olan 2020 Survivor’un yarışmacı kadrosu her sene olduğu gibioldukça başarılı isimlerden oluşuyor. 2020 Survivor’unda yarışacak ünlü isimler:

Mert Öcal

1982 doğumlu Mert Öcal hem oyuncu hem de manken. 2004 yılında Best Model Turkey ve sonrasında ise Best Model Of World birinciliği bulunmaktadır.

Şaziye İvegin Üner

1982 doğumlu olan basketbolcu Şaziye İvegin Üner, Türkiye’nin en büyük spor kulüplerinde oynamış ve Euro Basketbol kupasında dereceler almıştır.

Uğur Pektaş

1979’da dünyaya gelen Pektaş, Survivor yarışmasında daha önce birinci olmuş ve Arka Sokaklar dizisinde Murat karakterini canlandırmıştır.

Sercan Yıldırım

1990 yılında doğan Sercan Yıldırım milli takımın yanı sıra Galatasaray ve Bursaspor’da futbol oynamış başarılı bir futbolcudur.

Derya Can

1979 doğumlu rekortmen dalgıç Derya Can Dünya Serbest Dalış rekorlarının yanı sıra ülkemizde ve dünyada bir sürü rekora imza atmıştır.

Parviz Abdullayev

1986 doğumlu olan profesyonel Kickbokscu Parviz, Azerbaycanlıdır. 6 Dünya şampiyonluğu bulunmaktadır.

Aycan Yanaç

1998 doğumlu genç futbolcu Aycan Almanya’da futbola başlamış ve Türkiye’de devam ederek U19’da top oynamıştır.

Elif Gören

1990’da dünyaya gelen  Elif Gören milli atlettir. 400 metre engellide yarışan genç atlet Dünya şampiyonu da olmuştur.

Barış Murat Yağcı

1991’de doğan Yağcı basketbolcu, manken ve oyuncudur. Basketbolcu iken sakatlanmış ve mankenlik ardından oyunculuğa devam etmiştir. Sevkat Yerimdar dizisindeki Bora karakteri ile tanınmıştır.

Tuğba Melis Türk

1990 doğumlu Bulgar güzel Best Of Model Turkey yarışmasındaki birinciliğinin ardından oyunculuğa başlamıştır. Fazilet Hanım ve Kızları ve Hayatta Olmaz yapımlarında rol almıştır.

Ersin Korkut

1977’de dünyaya gelen Ersin Korkut Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınmıştır. ÇGHB ardından oyunculuğa devam eden Korkut Feride ve daha birçok yapımda oynamıştır.

Survivor 2020 Ünlüler Takımı Tanıtım Videosu

Son Güncelleme: 15.02.2020 15:01
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