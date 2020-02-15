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Survivor 2020 ünlüler ve gönüllüler takımları yarışmacıları ve Survivor 2020 fragmanı

Ünlüler ve gönüllüler konsepti ile ekranlara gelecek olan Survivor yarışmacıları belli oldu. Adaya gitmek için gün sayan isimler, izleyici tarafından şimdiden büyük bir beğeni toplamayı başardı. İşte Survivor 2020 fragmanı ve çok merak edilen, Survivor 2020 ünlüler ve gönüllüler takımları yarışmacıları kimler sorusunun cevabı.

15 Şubat 2020 Cumartesi 14:22
Survivor 2020 ünlüler ve gönüllüler takımları yarışmacıları ve Survivor 2020 fragmanı

Televizyon ekranlarının ilgi ile takip edilen ve yayınlandığı her akşam izleyici de büyük bir heyecan oluşturan Survivor 16 Şubat akşamı TV8 ekranlarında seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. Her sezon yeni konseptler ile izleyici karşısına çıkan yarışma da bizleri bu sene nelerin beklediği is büyük bir merak konusu. Yarışmacı kadrosu ile, büyük bir beğeni toplayan ve heyecan oluşturan Survivor 2020 yarışmacıları ise kesin olarak netleşti. Geçtiğimiz gün, programın yapımcısı ve sunucusu olan Acun Ilıcalı kendi Instagram adresinde, ünlüler ve gönüllüler takımının tanıtım filmlerini paylaştı. Adaya gitmek için gün sayan isimler ise şu şekilde;

SURVIVOR 2020 ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2020 Ünlüler takımında yarışacak olan isimler; Barış Murat Yağcı, Mert Öcal, Şaziye İvegin Üner, Uğur Pektaş, Sercan Yıldırım, Derya Can Göçen, Parviz Abdullayev, Aycan Yanaç, Elif Yıldırım Gören, Tuğba Melis Türk ve Ersin Korkut bulunuyor. 

SURVIVOR 2020 GÖNÜLLER TAKIMI YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2020 Gönülüler takımında yarışacak olan isimler ise şöyle; Yasin Obuz, Cemal Can Canseven, Ceyhun Uzun, Evrim Keklik, Fatma Günaydın, Makbule Günaydın, Meryem Kasap, Nisa Bölükbaşı, Sadık Ardahan Uzkanbaş, Tayfun Erdoğan, Burak Yurdugör.

Son Güncelleme: 15.02.2020 14:22
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