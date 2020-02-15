Survivor 2020 Ünlüler Yarışmacısı Şaziye İvegin Üner Kimdir?

Survivor 2020 yarışmasının tanıtımı yapıldı. Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışma programında Ünlüler ve Gönüllüler konsepti uygulanacak. Survivor 2020 Ünlüler takımında yer almayı başaran isimlerden biri de Şaziye İvegin Üner oldu. Milli basketbolcu olan Şaziye İvegin Üner ile ilgili detaylar seyirci tarafından araştırılmaya başlandı. Defalarca şampiyonluk yaşayan ve takım ruhuna sahip olan Şaziye, Ünlüler takımında yar alıyor. Başarılı performansıyla tarih yazacağını belirtti.

Milli Basketbolcu olan Şaziye İvegin Üner, seyirci tarafından pek bilinmemektedir. Basketbolu veya milli takımları sıkı takip edenler dışında ismini pek duyan yoktur. Ancak Survivor 2020 ile adını duyurmayı şimdiden başaran yarışmacıdan beklenti oldukça fazla.

Şaziye İvegin Üner Kimdir?

8 Şubat 1982 yılında Adana’da doğmuştur. 38 yaşında olan milli sporcu Şaziye İvegin Üner, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi önemli kulüplerin basketbol takımlarında forma giyme şansı yakalamıştır. Milli basketbolcumuz olan Şaziye, Avrupa’nın en popüler ve basketbol adına önemli olan Euro basketbol kupasında yer almıştır.

2011 yılında katıldığı bir müsabaka da gümüş madalya almayı başarmıştır. 2013 yılında da bronz madalya kazanmıştır. Kariyerine ilk olarak doğduğu yer olan Adana ilinde başlayan Şaziye İvegin Üner, kendisi ile beraber iki kardeşi ile birlikte BOTAŞ da basketbola başlamış ve 10 yıl boyunca burada forma giymiştir. Takım kaptanlığına kadar yükselmiş daha sonra 7 Mayıs 2004 yılında Fenerbahçe basketbol takımına transfer olmuştur.

Üç sezon boyunca Fenerbahçe basketbol takımında forma giydikten sonra 2007- 2008 sezonunda Mantigarta ile anlamış ve bir sezon orada forma giymiştir. Sezon bittikten sonra ülkeye dönmüş ve Beşiktaş basketbol takımında forma giymiştir. Bir süre Beşiktaş’ta forma giyinmiş ve kendisini göstermeyi başarmıştır. Daha sonra Spartak Moskova takımı ile anlaşmıştır.

Bu takımda kendisini göstermeyi başarsa da ülkeye geri dönmek isteyen Şaziye İvegin Üner, ülkeye dönmeyi başarmış ve Galatasaray basketbol takımında daha sonra Mersin basketbol takımında yer almış ve ardından yeniden Fenerbahçe basketbol takımında forma giymeye başlamıştır. Ülkemizde yer alan en büyük basketbol kulüplerinde yer almayı başarmış ve aynı zamanda Milli takımda da kendini göstermiştir.

Şaziye İvegin Üner Oynadığı Takımlar

1994-200 BOTAŞ

2004-2007 Fenerbahçe

2007 New Wash Montigarda

2007-2008 Beşiktaş Cola Turka

2008 Spartak Moscow

2008-2009 Galatasaray Medical Park

2009-2010 Mersin BB

2010-2011 Fenerbahçe

2011-2014 Galatasaray Medical Park

2014- İstanbul Üniversitesi BGD

Milli basketbol takımında da yer alan Şaziye İvegin Üner, Survivor 2020 yarışmasında Ünlüler takımında yer alacak.