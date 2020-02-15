betgram betgram setrabet

İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120151
ALTIN
308.333
DOLAR
6.0428
STERLİN
7.8948
EURO
6.5497

Survivor 2020 Ünlüler Yarışmacısı Şaziye İvegin Üner Kimdir?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020 takımları tanıttı. Ünlüler ve Gönüllüler takımından oluşan yarışma programında yarışmacılar seyircinin dikkatini çekmeyi başardı. Ünlüler takımında yer alan Şaziye İvegin Üner'in kim olduğu merak ediliyor. Survivor 2020 Ünlüler takımı yarışmacısı olan Şaziye İvegin Üner, Milli sporcularımızdan biri.

15 Şubat 2020 Cumartesi 15:17
Survivor 2020 Ünlüler Yarışmacısı Şaziye İvegin Üner Kimdir?

Survivor 2020 yarışmasının tanıtımı yapıldı. Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışma programında Ünlüler ve Gönüllüler konsepti uygulanacak. Survivor 2020 Ünlüler takımında yer almayı başaran isimlerden biri de Şaziye İvegin Üner oldu. Milli basketbolcu olan Şaziye İvegin Üner ile ilgili detaylar seyirci tarafından araştırılmaya başlandı. Defalarca şampiyonluk yaşayan ve takım ruhuna sahip olan Şaziye, Ünlüler takımında yar alıyor. Başarılı performansıyla tarih yazacağını belirtti.

Milli Basketbolcu olan Şaziye İvegin Üner, seyirci tarafından pek bilinmemektedir. Basketbolu veya milli takımları sıkı takip edenler dışında ismini pek duyan yoktur. Ancak Survivor 2020 ile adını duyurmayı şimdiden başaran yarışmacıdan beklenti oldukça fazla.

Şaziye İvegin Üner Kimdir?

8 Şubat 1982 yılında Adana’da doğmuştur. 38 yaşında olan milli sporcu Şaziye İvegin Üner, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi önemli kulüplerin basketbol takımlarında forma giyme şansı yakalamıştır. Milli basketbolcumuz olan Şaziye, Avrupa’nın en popüler ve basketbol adına önemli olan Euro basketbol kupasında yer almıştır.

2011 yılında katıldığı bir müsabaka da gümüş madalya almayı başarmıştır. 2013 yılında da bronz madalya kazanmıştır.  Kariyerine ilk olarak doğduğu yer olan Adana ilinde başlayan Şaziye İvegin Üner, kendisi ile beraber iki kardeşi ile birlikte BOTAŞ da basketbola başlamış ve 10 yıl boyunca burada forma giymiştir. Takım kaptanlığına kadar yükselmiş daha sonra 7 Mayıs 2004 yılında Fenerbahçe basketbol takımına transfer olmuştur.

Üç sezon boyunca Fenerbahçe basketbol takımında forma giydikten sonra 2007- 2008 sezonunda Mantigarta ile anlamış ve bir sezon orada forma giymiştir. Sezon bittikten sonra ülkeye dönmüş ve Beşiktaş basketbol takımında forma giymiştir. Bir süre Beşiktaş’ta forma giyinmiş ve kendisini göstermeyi başarmıştır. Daha sonra Spartak Moskova takımı ile anlaşmıştır.

Bu takımda kendisini göstermeyi başarsa da ülkeye geri dönmek isteyen Şaziye İvegin Üner, ülkeye dönmeyi başarmış ve Galatasaray basketbol takımında daha sonra Mersin basketbol takımında yer almış ve ardından yeniden Fenerbahçe basketbol takımında forma giymeye başlamıştır. Ülkemizde yer alan en büyük basketbol kulüplerinde yer almayı başarmış ve aynı zamanda Milli takımda da kendini göstermiştir.

Şaziye İvegin Üner Oynadığı Takımlar

1994-200 BOTAŞ

2004-2007 Fenerbahçe

2007 New Wash Montigarda

2007-2008 Beşiktaş Cola Turka

2008 Spartak Moscow

2008-2009 Galatasaray Medical Park

2009-2010 Mersin BB

2010-2011 Fenerbahçe

2011-2014 Galatasaray Medical Park

2014- İstanbul Üniversitesi BGD

Milli basketbol takımında da yer alan Şaziye İvegin Üner, Survivor 2020 yarışmasında Ünlüler takımında yer alacak.

Son Güncelleme: 15.02.2020 15:17
Anahtar Kelimeler:
şaziye Ivegin üner Kimdirşaziye Ivegin üner Instagram
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Best FM'den ayrılan Ceyhun Yılmaz'ın yeni adresi Kafa Radyo oldu!
Best FM'den ayrılan Ceyhun Yılmaz'ın yeni adresi Kafa Radyo oldu!
Tuvana Türkay Ağır Romantik filmi hakkında konuştu!
Tuvana Türkay Ağır Romantik filmi hakkında konuştu!
Robert Pattinson, ilk kez Batman kostümüyle görücüye çıktı
Robert Pattinson, ilk kez Batman kostümüyle görücüye çıktı
Tutunamayanlar Keloğlan kimdir? Gerçek adı nedir? Atakan Özyurt hakkında bilgiler
Tutunamayanlar Keloğlan kimdir? Gerçek adı nedir? Atakan Özyurt hakkında bilgiler
Gel Dese Aşk dizisi 1. fragman yayınlandı
Gel Dese Aşk dizisi 1. fragman yayınlandı
Survivor Panorma programı ne zaman başlayacak?
Survivor Panorma programı ne zaman başlayacak?

Popüler Haberler

TV8 Survivor 2020 1. Bölüm tanıtımı yayınlandı
Rüyada et görmek ne demektir? Rüyada et görmenin tabiri ve anlamı
2020 yeni torba yasa geliyor! KYK Borcu,Vergi, sicil affı da gündemde! Torba yasa ne zaman çıkar?
Survivor Evrim Keklik kimdir? Evrim Keklik neden ağladı?
2020 İOKBS bursluluk sınav başvurusu için son gün ne zaman, başvurular ne zaman sona erecek?
Tv8 Survivor 2020 hangi günler yayınlanacak? Survivor 2020 yayın tarihleri ve saatleri
İŞKUR üzerinden KPSS şartsız 241 sağlık personeli alınacak! Personel kadroları ve alım şartları nelerdir?
Eser Yenenler Show Neden yok, neden yayınlanmadı? EYS neden yok, ne zaman yayınlanacak?
Öğretmen dizisinin fragmanı oyuncu kadrosu ve konusu
O Ses Türkiye'de birinci olan ne kazandı? O Ses Türkiye Şampiyonu büyük ödül olarak ne aldı?
Hakan: Muhafız 3. sezon fragmanı yayınlandı! Yeni sezonda neler olacak? Netflix Hakan: Muhafız yeni sezon tanıtımı
Rüyada ayakkabı görmek ne demektir? Rüyada ayakkabı görmenin tabiri ve anlamı
Rüyada acı çekmek nedir? Rüyada acı çekmenin anlamı ve tabiri
Özel hastanelerin ortodontik diş teli fiyatları 2020
THY başvuru şartları neler? THY personel alımına nasıl başvuru yapılır? THY personel alımı yapıyor
TV8’de Survivor Tehlikeli Sular programı formatı ne? ne zaman başlayacak?
Mersinli Cihangir veya Kenedy Dayı kimdir, aslen nerelidir? Ankara beni bulsun dedi, buldular!
O Ses Türkiye finalinde Hayri Kasaç'ın söylediği Kürtçe ninni
Rüyada kağıt para görmek ne demektir? Rüyada kağıt para görmenin tabiri ve anlamı
İş mülakatı için görüşmeye giderken sık yapılan hatalar nelerdir? İş mülakatları için öneriler
Puhutv çöktü mü? Jet Sosyete ve Babil yeni bölümü neden başlamıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.