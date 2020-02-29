betgram betgram setrabet

İstanbul 16°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
107572
ALTIN
320.013
DOLAR
6.2258
STERLİN
7.9520
EURO
6.9257

Survivor 2020 Yarışmacıları haftalık ne kadar para kazanıyor?

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında yarışmacılara haftalık olarak ödeme yapılmaktadır. Survivor 2020 yarışmacıları haftalık ne kadar para kazanıyor sorularının yanıtı merak edilmeye başlandı. İşte Survivor 2020 yarışmasında yarışmacıların aldıkları paralar.

29 Şubat 2020 Cumartesi 17:57
Survivor 2020 Yarışmacıları haftalık ne kadar para kazanıyor?

Yapımcı ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın üstlendiği Survivor 2020 yarışmasında dışarıdaki kazanca oranla oyunculara haftalık olarak ödemeler yapılmaktadır.

Survivor yarışmacıları haftalık ne kadar para kazanıyor?

Ünlüler takımında mücadele eden Ersin Korkut’a 12.500 TL, Barış Yağcı’ya 10.000 TL, Aycan Yananç’a 6500 TL, Parviz Abdüllayev 5500 TL, Mert Öcal ve Sercan Yıldırım 5000 TL, Elif Gören 4000 TL, Derya Can, Emre Altıkardeş ve İrem Akın haftalık 3000 TL kazanç elde etmektedir.

Gönüllüler takımı yarışmacılarından Cemal Can Seven 5500 TL, Yasin Obuz 5000 TL, Tayfun Erdoğan 4500 TL, Meryem Kasap 4000 TL, Ceyhun Uzun 3500 TL, Evrim Keklik, Ardahan Sadık, Burak Yurdugör ve Nisa Bölükbaşı 3000 TL ve Fatma Günaydın ise 2500 TL haftalık ücret almaktadır.  

Son Güncelleme: 29.02.2020 17:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı ne kadar? Para alıyorlar mı?
Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı ne kadar? Para alıyorlar mı?
Zalim İstanbul Şeniz ölecek mi, diziden ayrılıyor mu? Mine Tugay Zalim İstanbul’dan dizisinden neden ayrıldı?
Zalim İstanbul Şeniz ölecek mi, diziden ayrılıyor mu? Mine Tugay Zalim İstanbul’dan dizisinden neden ayrıldı?
Vuslat dizisi neden final yaptı? Dizi çekimleri sona erdi!
Vuslat dizisi neden final yaptı? Dizi çekimleri sona erdi!
BluTV abonelik ücretleri ne kadar oldu? 2020 BluTV kampanyaları ve abonelik paketleri
BluTV abonelik ücretleri ne kadar oldu? 2020 BluTV kampanyaları ve abonelik paketleri
Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi Atatürk’ü canlandıran oyuncu kimdir? Gerçek adı nedir? İlker Kızmaz hakkında bilgiler
Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi Atatürk’ü canlandıran oyuncu kimdir? Gerçek adı nedir? İlker Kızmaz hakkında bilgiler
Nuh Tepesi ne zaman vizyona girecek? Vizyon tarihi ve fragmanı yayınlandı
Nuh Tepesi ne zaman vizyona girecek? Vizyon tarihi ve fragmanı yayınlandı

Popüler Haberler

TÜİK 2020 Şubat enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Enflasyon yükselecek mi düşecek mi? Şubat 2020 Kira artış oranları ve enflasyon rakamları
Malazgirt Belediyesine köy korucusu alımı yapılacak! Başvuru şartları ve detaylar!
Kuaförüm sensin yarışması Emre Demirci kimdir?
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Başak Kuvel ve Hanife kimdir?
Doya Doya Moda yeni yarışmacı Reva Mert kimdir? Reva Mert hakkında bilgiler
Kuaförüm Sensin yeni yarışmacıları Metin ve Azize Kendir kimdir?
Fındık fiyatları ne kadar? 2 Mart 2020 Pazartesi Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Rüyada bıçak görmek ne demektir? Rüyada bıçak görmek ve bıçaklandığını görmenin anlamı ve tabiri
Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 1 Mart 2020 Pazar
Rüyada deniz görmek ne demektir? Rüyada deniz görmenin anlamı ve tabiri
Günlük burç yorumları 3 Mart 2020 Salı - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
Rüyada tavuk görmek ne demektir? Rüyada tavuk görmenin anlamı ve tabiri
Yaani uzantılı mail adresi nasıl alınır?
Eşkıya 3 Mart Neden Yok? EDHO yeni bölüm neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak?
Arabanın lastik basıncı kaç olmalı? Araç PSI ve BAR bilgisi nerede yazar?
3600 günden emekli olma şartları nelerdir?
Rüyada turşu yemek ne demektir? Rüyada turşu yemek ve turşu yaptığını görmenin anlamı tabiri
Burun estetiği yapacaklar için önemli uyarılar
Kanalların yayın akışları 2 Mart Pazartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Jailbreak yapılmış iphone cihaz nasıl sıfırlanır?
Çukur Emir kimdir? Uğur Aslan rol aldığı yapımlar ve diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.