Survivor 2020 Yarışmacıları haftalık ne kadar para kazanıyor?

Yapımcı ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın üstlendiği Survivor 2020 yarışmasında dışarıdaki kazanca oranla oyunculara haftalık olarak ödemeler yapılmaktadır.

Survivor yarışmacıları haftalık ne kadar para kazanıyor?

Ünlüler takımında mücadele eden Ersin Korkut’a 12.500 TL, Barış Yağcı’ya 10.000 TL, Aycan Yananç’a 6500 TL, Parviz Abdüllayev 5500 TL, Mert Öcal ve Sercan Yıldırım 5000 TL, Elif Gören 4000 TL, Derya Can, Emre Altıkardeş ve İrem Akın haftalık 3000 TL kazanç elde etmektedir.

Gönüllüler takımı yarışmacılarından Cemal Can Seven 5500 TL, Yasin Obuz 5000 TL, Tayfun Erdoğan 4500 TL, Meryem Kasap 4000 TL, Ceyhun Uzun 3500 TL, Evrim Keklik, Ardahan Sadık, Burak Yurdugör ve Nisa Bölükbaşı 3000 TL ve Fatma Günaydın ise 2500 TL haftalık ücret almaktadır.