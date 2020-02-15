Survivor 2020 yarışmacısı Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı hakkında bilgiler

TV 8’in fenomen yarışma programı Survivor’da yarışacak isimler açıklandı. Yarışmacıların açıklanmasıyla birlikte dikkat çeken isimler araştırılmaya başlandı. Ünlüler kadrosunda birçok kişinin tanıdığı isimlerin yanı sıra piyasaya yeni giriş yapan isimlerde var.

Barış Murat Yağcı kimdir?

Bu isimlerden biri de Barış Murat Yağcı’dır. Ünlüler kadrosunda yer alan Barış Murat yayınlanan fragman sonrası izleyicilerin dikkatini çekti.

1991 yılında dünyaya gelen Barış Murat Yağcı, Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Barış Murat Bahçeşehir Üniversitesinden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümünde eğitim hayatını sürdürmektedir. Barış Murat Anadolu Efes basketbol kulübünde profesyonel olarak basketbol oynamıştır. Yaşadığı sakatlık sonrası modellik hayatı başlayan Yağcı, Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve adını duyurmayı başardı.

Yarışmada birçok yapımcının dikkatini çeken Yağcı, oyunculuk dersleri alarak kamera karşısında da kendini göstermiştir. Barış Murat Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırmış ve herkesin takdirini kazanmıştır. Kiralık Aşk dizisindeki performansının ardından birçok teklif alan yakışıklı oyuncu Survivor 2020’nin ünlüler kadrosundaki yerini aldı.