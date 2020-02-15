Survivor 2020 yarışmacısı Derya Can Göçen kimdir? Derya Can Göçen hakkında bilgiler

2020 Survivor Ünlüler Takımı Derya Can Göçen Kimdir?
1979 yılında Çanakkale’de doğmuştur. Tüm eğitim ve öğretim hayatı boyunca Çanakkale’de yaşamıştır. Küçük yaşlardan beri spor ile ilgili birçok başarı elde etmiştir. Küçük yaşlarda spora başlayan Derya Can Göçen, tekvando ve dalış gibi sporlarla uğraşmıştır.
Yıllarca büyük başarılara imza atan Derya Can Göçen, ‘‘Benim için deniz, iki nefes arasındaki sonsuzluk demektir.’’ Sözüyle anılır. Tek nefeste 111 metreye dalabilen ve nefesini 6,5 dakika tutup havuzda yatay olarak tam 204 metre yüzebilen sporcu Survivor 2020 nin Ünlüler takımında yer alıyor.
Son Güncelleme: 15.02.2020 15:00