Survivor 2020 yarışmacısı Derya Can Göçen kimdir? Derya Can Göçen hakkında bilgiler

2020 Survivor Ünlüler Takımı Derya Can Göçen Kimdir?

1979 yılında Çanakkale’de doğmuştur. Tüm eğitim ve öğretim hayatı boyunca Çanakkale’de yaşamıştır. Küçük yaşlardan beri spor ile ilgili birçok başarı elde etmiştir. Küçük yaşlarda spora başlayan Derya Can Göçen, tekvando ve dalış gibi sporlarla uğraşmıştır.

Su korkusu olan ve bununla yüzleşmek için birkaç kez dalış yapan Derya Can Göçen, Çanakkale Dalış okulunda Serbest Dalış takımında yer alan bir yakınının ısrar etmesi sonucunda serbest dalış yapmaya başlamıştır. Dünya çapında şampiyonalar ve olimpiyatlara katılmış ve biden çok madalya kazanmayı başarmıştır.

Yıllarca büyük başarılara imza atan Derya Can Göçen, ‘‘Benim için deniz, iki nefes arasındaki sonsuzluk demektir.’’ Sözüyle anılır. Tek nefeste 111 metreye dalabilen ve nefesini 6,5 dakika tutup havuzda yatay olarak tam 204 metre yüzebilen sporcu Survivor 2020 nin Ünlüler takımında yer alıyor.