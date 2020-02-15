betgram betgram setrabet

İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120151
ALTIN
308.333
DOLAR
6.0428
STERLİN
7.8948
EURO
6.5497

Survivor 2020 yarışmacısı Şaziye İvegin Üner kimdir? Şaziye İvegin hakkında bilgiler

Ekranlara gelmesine kısa bir zaman kala Survivor 2020 ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacıları belli oldu. Survivor 2020 yarışmacısı Şaziye İvegin Üner kimdir sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte, Survivor 2020 yarışmacısı Şaziye İvegin Üner'in hayatı...

15 Şubat 2020 Cumartesi 14:58
Survivor 2020 yarışmacısı Şaziye İvegin Üner kimdir? Şaziye İvegin hakkında bilgiler

Survivor 2020 ünlüler takımında yer alan Şaziye İvegin Üner'in hayatı, Survivor izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz senelerde Fenerbahçeye transfer olan Şaziye İvegin Üner, ülkemizi temsil etti. İşte, Survivor 2020 yarışmacısı Şaziye İvegin Üner kimdir? Şaziye İvegin hakkında bilgiler...

Survivor 2020 yarışmacısı Şaziye İvegin Üner kimdir?

1982 yılında dünyaya gelen Şaziye İvegin Üner Adana'da doğdu. Yedinci sınıfa giderken basketbola başladı. Kız kardeşleri ile birlikte Adana kulübü BOTAŞ'ta 2 kez Türkiye Genç Kızlar Basketbol Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

Botaşspor'da geçirdiği on yılın ardından Fenrbahçe'ye transfer oldu. Birçok kez milli takım forması giyerek ülkemizi temsil ederek adını duyurdu. Yaptığı işler ve kazandığı yarışmalar ile de birçok madalya kazanmış. Şimdi ise Şaziye, Galatasaray takımında kısa forvet oynamaktadır. 

Son Güncelleme: 15.02.2020 14:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Best FM'den ayrılan Ceyhun Yılmaz'ın yeni adresi Kafa Radyo oldu!
Best FM'den ayrılan Ceyhun Yılmaz'ın yeni adresi Kafa Radyo oldu!
Tuvana Türkay Ağır Romantik filmi hakkında konuştu!
Tuvana Türkay Ağır Romantik filmi hakkında konuştu!
Robert Pattinson, ilk kez Batman kostümüyle görücüye çıktı
Robert Pattinson, ilk kez Batman kostümüyle görücüye çıktı
Tutunamayanlar Keloğlan kimdir? Gerçek adı nedir? Atakan Özyurt hakkında bilgiler
Tutunamayanlar Keloğlan kimdir? Gerçek adı nedir? Atakan Özyurt hakkında bilgiler
Gel Dese Aşk dizisi 1. fragman yayınlandı
Gel Dese Aşk dizisi 1. fragman yayınlandı
Survivor Panorma programı ne zaman başlayacak?
Survivor Panorma programı ne zaman başlayacak?

Popüler Haberler

TV8 Survivor 2020 1. Bölüm tanıtımı yayınlandı
Rüyada et görmek ne demektir? Rüyada et görmenin tabiri ve anlamı
2020 yeni torba yasa geliyor! KYK Borcu,Vergi, sicil affı da gündemde! Torba yasa ne zaman çıkar?
Survivor Evrim Keklik kimdir? Evrim Keklik neden ağladı?
2020 İOKBS bursluluk sınav başvurusu için son gün ne zaman, başvurular ne zaman sona erecek?
Tv8 Survivor 2020 hangi günler yayınlanacak? Survivor 2020 yayın tarihleri ve saatleri
İŞKUR üzerinden KPSS şartsız 241 sağlık personeli alınacak! Personel kadroları ve alım şartları nelerdir?
Eser Yenenler Show Neden yok, neden yayınlanmadı? EYS neden yok, ne zaman yayınlanacak?
Öğretmen dizisinin fragmanı oyuncu kadrosu ve konusu
O Ses Türkiye'de birinci olan ne kazandı? O Ses Türkiye Şampiyonu büyük ödül olarak ne aldı?
Fox TV Öğretmen dizisinin 1. tanıtım fragmanı yayınlandı!
O Ses Türkiye finalinde Hayri Kasaç'ın söylediği Kürtçe ninni
Atlasglobal iflası sonrası bilet alanların hakları neler?
Okullar 17 Şubat 2020 Pazartesi tatil mi? Yarın hangi il ve ilçelerde okullar tatil edilecek?
Arka Sokaklar Avukat Nedim kimdir? Bülent Emrah Parlak kaç bölüm kalacak?
Rüyada lale görmek ne demektir? Rüyada lale görmenin tabiri ve anlamı
İrem Derici, Mustafa Ceceli ve Sinan Akçıl'ın seslendirdiği Çok Sevmek Yasaklanmalı şarkısı yayınlandı!
Hakan: Muhafız: 3. sezon ne zaman başlayacak? Hakan: Muhafız yeni sezon oyuncuları ve konusu ne?
Gelinim Mutfakta Best Of yarışmacıları kimler olacak? Kanal D Gelinim Mutfakta Best Of yarışmasında yarışacak isimler
Hakan: Muhafız 3. sezon fragmanı yayınlandı! Yeni sezonda neler olacak? Netflix Hakan: Muhafız yeni sezon tanıtımı
Sözcü gazetesi Tv kanalı mı açacak? Sözcü TV ne zaman yayına girecek?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.