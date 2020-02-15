Survivor 2020 ünlüler takımında yer alan Şaziye İvegin Üner'in hayatı, Survivor izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz senelerde Fenerbahçeye transfer olan Şaziye İvegin Üner, ülkemizi temsil etti. İşte, Survivor 2020 yarışmacısı Şaziye İvegin Üner kimdir? Şaziye İvegin hakkında bilgiler...
Survivor 2020 yarışmacısı Şaziye İvegin Üner kimdir?
Botaşspor'da geçirdiği on yılın ardından Fenrbahçe'ye transfer oldu. Birçok kez milli takım forması giyerek ülkemizi temsil ederek adını duyurdu. Yaptığı işler ve kazandığı yarışmalar ile de birçok madalya kazanmış. Şimdi ise Şaziye, Galatasaray takımında kısa forvet oynamaktadır.
Son Güncelleme: 15.02.2020 14:58