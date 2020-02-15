Survivor 2020 ünlüler takımında yer alan Şaziye İvegin Üner'in hayatı, Survivor izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz senelerde Fenerbahçeye transfer olan Şaziye İvegin Üner, ülkemizi temsil etti. İşte, Survivor 2020 yarışmacısı Şaziye İvegin Üner kimdir? Şaziye İvegin hakkında bilgiler...

Survivor 2020 yarışmacısı Şaziye İvegin Üner kimdir?

1982 yılında dünyaya gelen Şaziye İvegin Üner Adana'da doğdu. Yedinci sınıfa giderken basketbola başladı. Kız kardeşleri ile birlikte Adana kulübü BOTAŞ'ta 2 kez Türkiye Genç Kızlar Basketbol Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

Botaşspor'da geçirdiği on yılın ardından Fenrbahçe'ye transfer oldu. Birçok kez milli takım forması giyerek ülkemizi temsil ederek adını duyurdu. Yaptığı işler ve kazandığı yarışmalar ile de birçok madalya kazanmış. Şimdi ise Şaziye, Galatasaray takımında kısa forvet oynamaktadır.