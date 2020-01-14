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Survivor 2020 yayın tarihi ne zaman? TV8 yayın tarihi açıklandı!

Merakla beklenen Survivor 2020’nin yayın tarihi açıklandı. Acun Ilıcalı katıldığı bir TV programında Survivor 2020’nin başlama tarihini açıkladı.

14 Ocak 2020 Salı 23:51
Survivor 2020 yayın tarihi ne zaman? TV8 yayın tarihi açıklandı!

Acun Ilıcalı TV 8 ekranlarında yayınlanan Eser Yenenler Show’a katıldı ve Survivor 2020 için merakla beklenen açıklamayı yaptı. Programa Demet Özdemir, Gülseren Buğdaycıoğlu ile birlikte konuk olarak katılan Ilıcalı, Survivor 2020’nin başlama tarihini açıkladı.

Acun Medya ve TV 8’in sahibi Acun Ilıcalı Survivor 2020’nin 16 Şubat Pazar günü başlayacağını açıkladı.

Son Güncelleme: 14.01.2020 23:51
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