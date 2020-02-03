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Survivor 2020’de kimler yarışacak? Survivor 2020 Ünlüler takımı yarışmacı kadrosu

Ekranların efsane yarışma programlarında biri haline gelen Survivor bu senede nefes kesecek. Peki Survivor 2020 ünlüler takımı yarışmacıları kimler oldu? İşte Survivor 2020 kadrosu.

03 Şubat 2020 Pazartesi 13:40
Survivor 2020’de kimler yarışacak? Survivor 2020 Ünlüler takımı yarışmacı kadrosu

Ekranların fenomen yarışma programı Survivor’ın başlaması az bir süre kaldı. Sevilen yarışma programında yine ünlüler ve gönüllüler olarak iki takım yarışacak. Yarışmanın bu yılki isimleri ise şimdiden merak ediliyor. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı yarışmada olacak bir ismi daha açıkladı.

TV 8 ekranların yayınlanan fenomen yarışma programı bu yılda oldukça iddialı. Survivor 2020 16 Şubat Pazar günü izleyiciyle buluşacak. Programın sunucusu Acun Ilıcalı yarışmada yer alacak yeni ismi sosyal medya hesabından yaptığı bir duyuruyla açıkladı.

Survivor 2020’de kimler yarışacak?

Sevilen yarışmada bu sene Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla adını duyuran ünlü oyuncu Ersin Korkut ve yarışmanın ilk şampiyonu ve Arka Sokaklar dizisinden bilinen Uğur Pektaş, ünlü şarkıcı Emrah’ın oğlu Tayfun Erdoğan’ın yer alacağı açıklanmıştı. Yarışmada yer alacak yeni bir isim daha açıklandı. Survivor 2020’de eski futbolcu Sercan Yıldırım’da yer alacak. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı gönüllüler takımını ise önümüzdeki günlerde açıklayacak.

Sercan Yıldırım kimdir?

Eski bir futbolcu olan Sercan Yıldırım 5 Nisan 1990 Bursa doğumludur. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola başlayan ünlü futbolcu kariyerinin zirvesini 2008-2009 yılında Bursaspor ile şampiyon olarak yaşamıştı. Şampiyonluğun ardından Galatasaray’a transfer olan ünlü futbolcu ardından Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor ve Giresunspor’da forma giymiştir. Ünlü futbolcu forvet ve kanat bölgelerinde oynuyordu.

Son Güncelleme: 03.02.2020 13:40
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