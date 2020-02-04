İstanbul 14°
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120750
ALTIN
301.857
DOLAR
5.9773
STERLİN
7.7789
EURO
6.6078

Survivor 2020'de sürpriz isim! MasterChef Yasin Obuz yarışmada olacak

Survivor 2020’nin yarışmacı kadrosuna sürpriz bir isim daha dahil oldu. MasterChet Türkiye’de yarışan Yasin’in Survivor 2020’de olacağı açıklandı.

04 Şubat 2020 Salı 14:05
Survivor 2020'de sürpriz isim! MasterChef Yasin Obuz yarışmada olacak

Survivor 2020’de yarışacak isimler açıklanmaya devam ediliyor. Yarışmada son olarak Sercan Yıldırım, Ersin Korkut, Uğur Pektaş’ın yer alacağı açıklanmıştı. Dominik’e gidecek yeni yarışmacı açıklandı. Daha önce yine TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye’deki yarışmacılardan Yasin Obuz da Sorvivor 2020’de boy gösterecek.

Yasin Obuz MasterChef’teki en dikkat çeken yarışmacılar arasına girmeyi başarmıştı.

Yasin Obuz Kimdir?

Yasin Obuz Diyarbakır doğumludur ve Antalya’da yaşamaktadır. Üniversite eğitimini spor akademisi bölümünde tamamlayan Obuz, daha sonra İstanbul’a geçti. MasterChef’ten önce bazı televizyon programlarında boy gösteren Obuz, daha sonra İstanbul’da bir pilavcı açtı.

Yasin Obuz MasterChef’te en sevilen ve en dikkat çeken yarışmacılar arasına girmeyi başarmıştı. Obuz bu yarışmanın ardından Survivor 2020’de adada mücadele verecek.

Son Güncelleme: 04.02.2020 14:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor 2020 belli olan yarışmacıları, Ünlüler-Gönüllüler tam yarışmacı listesi
Survivor 2020 belli olan yarışmacıları, Ünlüler-Gönüllüler tam yarışmacı listesi
Neler Oluyor Hayatta sunucusu Nur Tuğba Namlı kimdir? Nur Tuğba Namlı hakkında bilgiler
Neler Oluyor Hayatta sunucusu Nur Tuğba Namlı kimdir? Nur Tuğba Namlı hakkında bilgiler
Çukur Vartolu Yamaç’ı vuruyor mu? Yamaç ölüyor mu? Yeni bölümden meraklandıran fragman
Çukur Vartolu Yamaç’ı vuruyor mu? Yamaç ölüyor mu? Yeni bölümden meraklandıran fragman
Survivor 2020’de kimler yarışacak? Survivor 2020 Ünlüler takımı yarışmacı kadrosu
Survivor 2020’de kimler yarışacak? Survivor 2020 Ünlüler takımı yarışmacı kadrosu
Çukur Songül Kimdir? Akın’ın sevgilisi Alara Turan hakkında bilgiler
Çukur Songül Kimdir? Akın’ın sevgilisi Alara Turan hakkında bilgiler
2020 Netflix paketlere göre abonelik fiyatları
2020 Netflix paketlere göre abonelik fiyatları

Popüler Haberler

Avlu yeni sezon ne zaman yayınlanacak? 2020 Avlu çekimleri başlayacak mı
AFAD nedir? AFAD kimlerden oluşur, görevi nedir?
UMKE nedir? Umke kimlerden oluşur? UMKE anlamı ve görevleri
Baba Vanga kimdir? 2020 Baba Vanga Corona virüsünü bildi mi?
2020 Şubat kira zammı oranları ne zaman açıklanacak?
Mucize Doktor Ferman’ın sevgilisi kimdir? Onur Tuna sevgilisi Sevda Erginci hakkında bilgiler
Ticaret Bakanlığı personel alımı yapacak! Ticaret Bakanlığı personel alımında aranılan şartlar neler?
2020 Bekçi maaşları ne kadar oldu? EGM Bekçilik maaşı kaç TL? Bekçi olmanın şartları nedir? Kimler nasıl bekçi olabilir?
Cazibe Merkezleri destekleme programı 2020 başvuru şartları ve gerekli evraklar
Adalet Bakanlığı'nın yaptığı personel alımı son başvuru tarihi ne zaman? Adalet Bakanı memur alımı şartları neler?
Günlük burç yorumları 4 Şubat 2020 Salı - Yıldız falınız ve astrolojik günlük falınıza göre yeni günde neler yaşayacaksını?
Kemal Sunal'ın doğduğu evin yıkıldığına dair iddialar yalanlandı
EDHO Yavuz Kim? Yavuz’un Gerçek Adı
2020 Polis Akademisi Başkanlığı 2.500 polis alımı yapacak! PMYO polis alımı şartları neler?
Aile hekimi doktoru nasıl öğrenilir? 2020 Aile hekimi doktoru sorgulama
2020 TüvTürk zamlı araç muayene fiyat listesi ( Araç sınıflarına göre )
Yeni doğan çocuk parası nasıl alınır? 2020 Yeni doğan çocuk parası şartları
2020 ölüm aylığı şartları nelerdir? Ölüm aylığı başvurusu için gerekli belgeler ve şartlar
Edho Köksal Kimdir? Gerçek adı nedir? Edip Saner hakkında bilgiler
Acun Ilıcalı Elazığ depremi Tek Yürek kampanyasıyla kaç para bağış topladı?
MAPEG personel alımı başlıyor! MAPEG başvuru şartları neler? Başvurular nasıl yapılacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.