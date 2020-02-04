Survivor 2020'de sürpriz isim! MasterChef Yasin Obuz yarışmada olacak

Survivor 2020’de yarışacak isimler açıklanmaya devam ediliyor. Yarışmada son olarak Sercan Yıldırım, Ersin Korkut, Uğur Pektaş’ın yer alacağı açıklanmıştı. Dominik’e gidecek yeni yarışmacı açıklandı. Daha önce yine TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye’deki yarışmacılardan Yasin Obuz da Sorvivor 2020’de boy gösterecek.

Yasin Obuz Kimdir?

Yasin Obuz MasterChef’teki en dikkat çeken yarışmacılar arasına girmeyi başarmıştı.

Yasin Obuz Diyarbakır doğumludur ve Antalya’da yaşamaktadır. Üniversite eğitimini spor akademisi bölümünde tamamlayan Obuz, daha sonra İstanbul’a geçti. MasterChef’ten önce bazı televizyon programlarında boy gösteren Obuz, daha sonra İstanbul’da bir pilavcı açtı.

Yasin Obuz MasterChef’te en sevilen ve en dikkat çeken yarışmacılar arasına girmeyi başarmıştı. Obuz bu yarışmanın ardından Survivor 2020’de adada mücadele verecek.