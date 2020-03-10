Survivor 2020'ye seyirci olarak katılma başvuru formu nereden doldurulur

Survivor 2020 tüm hızıyla devam ediyor. Ekranların en çok seyredilen yarışmalarından birisi olan Survivor’a artık her hafta bir izleyici katılabilecek. Bu izleyici istediği bir yarışmacı ile kendi seçmiş olduğu parkurda yarışabilecek.

Survivor 2020'ye seyirci olarak nasıl katılabilirim?

Ekranların fenomen yarışması Survivor yeni sezon Ünlüler- Gönüllülerle hız kesmeden devam ediyor. Survivor 2020’de pek çok değişiklik yaşandı. Bu değişikliklerden birisi de Survivor’a her hafta bir izleyicinin katılabileceği. Bu bilginin verilmesinin ardından izleyiciler, Survivor’a nasıl katılabilirim diye araştırmaya başladı.

TV8'in izlenme rekorları kıran yarışması Survivor da heyecan, her geçen gün artıyor. Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği yarışmaya her hafta bir kişi katılabilecek. Seyircinin yarışmaya olan katkısını daha da artırmak istediğini açıklayan Acun Ilıcalı, formatta düzenlemeler yaptıklarını belirtti. Buna göre Survivor seyircileri yarışmacı olarak birer hafta Dominik'te mücadele edebilecek.

Survivor’a başvuru yapmak için Acunn.com sitesini ziyaret edebilirsiniz. Başvuru formunda nelere ihtiyaç duyulduğu ile ilgili detaylar ilerleyen günlerde yer alacaktır. Başvurular, tv8basvuru.com adresinden yapılacak.