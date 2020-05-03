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Survivor 3 Mayıs Pazar dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kim kaybetti? Eleme adayı kim oldu?

3 Mayıs Pazar Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kim kaybetti ve eleme adayı kim oldu sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte Survivor dokunulmazlık oyununda galip gelen takım.

03 Mayıs 2020 Pazar 18:42
Survivor 3 Mayıs Pazar dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kim kaybetti? Eleme adayı kim oldu?

Hafta içi her gün televizyon ekranlarına gelen Survivor 2020 yarışmasında ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler olmuştu. Ünlüler takımının aldığı galibiyet sonrasında Gönüllüler takımı bir ismi potaya koydu. Potaya giren ilk yarışmacı Gönüllüler takımından Berkan oldu. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışmada 3 Mayıs 2020 Pazar günü oynanan dokunulmazlık oyununun kazananı merak edilmeye başlandı.

Geçtiğimiz gün oynanan ilk dokunulmazlık oyununun kazananı olan isim Ünlüler oldu. 10-8 skor ile ada konseyinde rahat olan Ünlüler takımı bu akşam da galip gelirse Gönüllüler takımından bir ismin gitmesi kesinleşmiş olacak.

Survivor 2020 eleme adayı kim oldu ve kimin adı yazıldı?

Survivor 2020’de kaybeden takım içerisinden bir aday daha çıkarılacak. İsmin hangi yarışmacı olacağı ise TV8 ekranlarında saat 23.30 itibariyle öğrenilebilecek.

 

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Son Güncelleme: 03.05.2020 18:42
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