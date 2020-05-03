Survivor 4 Mayıs Pazartesi büyük ödül ne olacak?

Survivor 2020 Ünlüler – Gönüllüler adlı yarışmasının bu akşam yayınlanan ada konseyinin elenme adayı belirlendi. 2 Mayıs 2020 Cumartesi günü akşam yayınlanan bölümünde ise Survivor’da dokunulmazlık oyunu oynanmış ve oyunu kaybeden takım gönüllüler tarafı olmuştu. İlk eleme adayı olarak Ardahanı çıkartan takım, Acun Ilıcalı tarafından açıklanan konseyde belirtmiş olduğu 4 Mayıs tarihi için verilecek ödül nedir? Sorusu oldukça merak edilmeye başlandı.

Survivor 2020’de 4 Mayıs Pazartesi büyük ödül ne olacak?

Survivor yarışmasının 1. Dokunulmazlık oyununun kimin yendiğini sorularının ardından 2 Mayıs Cumartesi günü yayınlanan 64. bölümde Ünlüler ve Gönüllülerin karşılaştığı dokunulmazlık oyununun sonrasında verilen büyük karşılaşmanın sonrasında belli oldu. Gönüllüler takımında bulunan Nisa adlı yarışmacının rahatsızlığı yüzünden takımda bulunmadığı bu oyunda yarışmacıları, oldukça zorlayacak bazı engelleri içerisinde bulunduran uzun bir parkur beklemekteydi. Sayılarının az olması sebebiyle ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları da parkura çoğu kez geldi. Dokunulmazlık oyununun oynanmasının ardından ödülün muhteşem olması, yarışmacıları oldukça sevindirdi. Parkurda oyunun bitmesine kadar tüm güçleriyle büyük bir mücadele vardiler.

Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2020 senesi ünlüler gönüllülerin yeni bölümünde iki takım dokunulmazlığı elde etmek için karşılaştı. Gönüllüler takımında bulunan Nisa adlı yarışmacının dokunulmazlık oyununa gelemeyeceği belirtildi. Her iki takım da dokunulmazlığı kazanıp akşama yapılacak ada konseyini rahat geçirmek isterken eleme adayı da çıkarmak istemiyordu. Sayıları oldukça az kalan takımlar oyun içerisinde hiç durmadan yarışmak zorunda kalıyor ve önceki oyunlara oranla fazla yoruluyorlar. Gönüllüler oyunun başlarını önde götürmesine rağmen ünlüler takımı yenildiği durumu geri çevirerek skoru 5-5 e getirmeyi başardı. Ardından maçın üstünlüğünü ele almayı başaran ünlüler, skoru 9-6’ya getirdi. Sırasında oynanan iki oyunu alan gönüllüler, skoru tekrar 9-8’e taşıdı. En son oyunda ise ünlüler takımında ersinin cemal canı yenerek maçı bitirmesi ile maç bitti. Ersin parkurdaki atışlarını oldukça iyi attığını tekrardan izleyicilere yansıttı. Böylelikle dokunulmazlık oyununu alan ünlüler, bu seneki ilk dokunulmazlığı alan takım oldu.

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