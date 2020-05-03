Survivor 4 Mayıs Pazartesi büyük ödül ne olacak?

Survivor 2020 Ünlüler – Gönüllüler adlı yarışmasının bu akşam yayınlanan ada konseyinin elenme adayı belirlendi. 2 Mayıs 2020 Cumartesi günü akşam yayınlanan bölümünde ise Survivor’da dokunulmazlık oyunu oynanmış ve oyunu kaybeden takım gönüllüler tarafı olmuştu. İlk eleme adayı olarak Ardahanı çıkartan takım, Acun Ilıcalı tarafından açıklanan konseyde belirtmiş olduğu 4 Mayıs tarihi için verilecek ödül nedir? Sorusu oldukça merak edilmeye başlandı.
Survivor 2020’de 4 Mayıs Pazartesi büyük ödül ne olacak?
Survivor yarışmasının 1. Dokunulmazlık oyununun kimin yendiğini sorularının ardından 2 Mayıs Cumartesi günü yayınlanan 64. bölümde Ünlüler ve Gönüllülerin karşılaştığı dokunulmazlık oyununun sonrasında verilen büyük karşılaşmanın sonrasında belli oldu. Gönüllüler takımında bulunan Nisa adlı yarışmacının rahatsızlığı yüzünden takımda bulunmadığı bu oyunda yarışmacıları, oldukça zorlayacak bazı engelleri içerisinde bulunduran uzun bir parkur beklemekteydi. Sayılarının az olması sebebiyle ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları da parkura çoğu kez geldi. Dokunulmazlık oyununun oynanmasının ardından ödülün muhteşem olması, yarışmacıları oldukça sevindirdi. Parkurda oyunun bitmesine kadar tüm güçleriyle büyük bir mücadele vardiler.
Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Dün neler oldu, bugün neler oluyor, yarın neler olacak? Haberport mobil uygulamasını telefonuna indir, her an haberdar ol!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ
Tüm gelişmeler her an telefonunda! Google News uygulamasını indir, Haberport’u takip etmeye başla! >>> Haberport Google Haberlere Abone ol!