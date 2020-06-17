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Survivor Anlat Bakalım’da Barış’ın eşi Furkan Korkmaz oldu!

Survivor 2020’nin ekranlara gelecek yeni bölümünde Anlat Bakalım oyunu oynanacak. Anlat Bakalım oyununda Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı ile Furkan Korkmaz eşleşti.

17 Haziran 2020 Çarşamba 23:06
Survivor Anlat Bakalım’da Barış’ın eşi Furkan Korkmaz oldu!
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Survivor’un ekranlara gelecek yeni bölümünde ünlü isimlerle Anlat Bakalım oyunu tekrar oynanacak. Ünlü isimler ile Survivor yarışmacıları birbirlerine verilen kelimeleri anlatmaya çalışacak. Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı ile basketbolcu Furkan Korkmaz eşleşti.

Furkan Korkmaz Kimdir?

Furkan Korkmaz, 24 Temmuz 1997'de İstanbul’un Bakırköy ilçesinde dünyaya geldi.  Dokuz yaşında okul takımında oynayarak başladığı basketbol hayatına Murat Murathanoğlu'nun başkanlığını yaptığı Başkent 34 adlı basketbol kulübünde oynayarak devam etti.  Furkan Korkmaz, 2012 yılında 15 yaşındayken 250.000 dolar karşılığında Anadolu Efes'e transfer oldu.

Anadolu Efes genç takımıyla 2012-13 sezonunda Türkiye Yıldızlar Ligi Şampiyonluğu'nu kazanan Furkan,  2013-14 sezonunda ise Anadolu Efes'in Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden pilot takımı Pertevniyal ile Genç Erkekler Ligi şampiyonluğunu kazandı. Şuanda ise NBA takımlarından Philadelphia 76ers forması giymektedir. Türk profesyonel basketbolcu 2,01 metre boyundadır.

Başarıları Ve Ödülleri

Kulüp

Türkiye Kupası: 2015, 2017

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kupası: 2015

Milli Takım


2014 FIBA Avrupa U-18 Şampiyonası 1 Altın

2015 FIBA Avrupa U-18 Şampiyonası 2 Gümüş

2015 FIBA Dünya U-19 Şampiyonası 3 Bronz

Kişisel

2015 FIBA Avrupa U-18 Şampiyonası: En İyi Beş

2015 FIBA U-19 Dünya Şampiyonası: En İyi Beş

2016 TBF All-Star: Sony Xperia Smaç Yarışması Şampiyonu

3xBasketbol Süper Ligi All-Star: 2015, 2016, 2017

FIBA Şampiyonlar Ligi En İyi Genç Oyuncu: 2016-17


Son Güncelleme: 17.06.2020 23:06
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