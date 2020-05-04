Survivor Ardahan ceza mı aldı, diskalifiye mi oldu? Ardahan ile ilgili konu ne? Ardahan ceza mı alacak?

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor’ın Pazar akşamı yayınlanan bölümünde ilginç bir olay yaşandı. Yarışmacılardan Ardahan’ın kazanılan şekerleme ödülünü takım arkadaşı Cemal’e gizlice verdi. Görüntüler sonrası Acun Ilıcalı bu akşam yayınlanan bölümde konuyla ilgili açıklama yapacaktı.

İzleyiciler Ardahan’ın ceza alıp almayacağını merakla bekliyordu. Acun Ilıcalı konsey toplantısında konuştu. Acun Ilıcalı Ardahan’a yaptığı hareket nedeniyle iki ödülden yararlanamama cezası verdiğini söyledi. Ardahan bu karara çok üzülürken, Ilıcalı şaka yaptığını ve ceza verilmeyeceğini söyledi. Eğlenceli dakikaların yaşandığı konseyde Ardahan ceza almadı.

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