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Survivor Aycan sevgilisi kim?

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivior programındaki yarışmacılar ile ilgili araştırmalar sürüyor. Son olarak iletişim oyununda arkadaşıyla sohbet ederken sevgilisi hakkında bazı ayrıntılar öürenen Aycan’ın sevgilisinin kim olduğunu araştırılmaya başlandı. Peki Survivor yarışmasındaki Aycan’ın sevgilisi kim? İşte Aycan’ın sevgilisi ile ilgili ayrıntılar…

03 Mayıs 2020 Pazar 00:42
Survivor Aycan sevgilisi kim?

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen Survivor programındaki yarışmacılar ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak iletişim oyununda arkadaşı ile sohbet ederken sevgilisiyle alakalı bazı yeni bilgiler öğrendiği anlaşılan Aycan’ın sevgilisi hakkında meraklı sorular sorulmaya başlandı.

Hatırlanabileceği gibi Ünlüler takımı iletişim oyununu kazandıktan sonra yakınları ile mesajlaşma imkanını elde etmişlerdi. Takımın üyelerinden biri olan Aycan ise konuştuğu arkadaşı ile ilginç diyaloglar yaşamıştı. Programın sunucusu Acun Ilıcalı ise “Senin şifrelerini çözeceğim” diyerek bu konuşmaların ne anlama geleceğini öğreneceğini söyledi.

Konuşmaların incelenmesi sonrasında Aycan’ın Fenerbahçe’de forma giyen genç oyuncu Okan Turp’a karşı bazı duygular hissettiği ve genç oyuncunun nişanlandığını öğrenince duygusal bir yıkım yaşadığı anlaşıldı.

Survivor Aycan Aldatıldı mı?

Survivor’da Ünlüler takımında yer alan Aycan Yanaç’ın sevgilisi tarafından aldatıldığı ifade edildi. Ancak Acun Ilıcalı’nın, Aycan’ın arkadaşı ile yaptığı konuşmaları incelemesi ardından şifreli konuşmalar yapıldığını açıklamasıyla bu konuşmaların ne anlama geldiği az çok anlaşıldı. Şifreli konuşma içinde geçen AYÖ harflerinin ne anlama geldiği merak edilenler arasında yer aldı. Özel hayatı hakkında çok fazla ayrıntıya yer vermeyen Aycan’ın aldatıldığı ifade edildi. Ancak yapılan tahminlere göre Aycan’ın hoşlandığı oyuncunun başka biri ile nişanlandığını öğrendiği öne sürüldü.

Aşağıdaki kısımda ilgiyle takip edilen Survivor programının 65. bölüm fragmanı yer alıyor. Yeni bölümde neler yaşanacağı merak edilenler arasında yer alıyor. İşte Survivor 65. bölüm fragmanı...

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Son Güncelleme: 03.05.2020 00:51
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