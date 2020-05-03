Survivor Aycan'a ne oldu, neden üzgün, morali neden bozuk?

A Milli Kadın Futbol Takımında futbol oynayan Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç hakkında takımın Teknik Direktörü Necla Güngör’den açıklama gelmişti. Açıklamaya göre Güngör, Aycan için:

"Aycan, Survivor'dan sonra tekrar milli takıma çağrılacak mı?" sorusuna "Ben de size soruyorum, daha doğrusu izleyenlere soruyorum, Koronavirüs ortaya çıkmasaydı, biz Rusya, ardından da Kosova ile iki maç yapacaktık. Aycan bu süreçte de Survivor'da olacaktı.

Siz bir teknik direktör olsanız, yarışmadan Aycan'ı çağırıp milli takıma alır mıydınız? Adaletli bir antrenör olduğumu düşünüyorum. Benim oyuncularım burada kan ter içinde antrenman yaparken, milli takım maçlarına kanalize olmuşken, bütün konsantrasyonlarını maça vermişken yarışmaya giden bir Aycan'ı alır mıyım.. onu çok zannetmiyorum" şeklinde yanıt verdi.

Bu olayın ardından Acun Ilıcalı, Aycan’ın moralinin bozuk göründüğünü söyledi. Aycan ise kötü bir haber aldığını ancak bunun oyunlara yansımayacağını söyledi. Acun bu haberi nerden aldığını, bunu çözeceğini söylediğinde Aycan ise bunu anlayamayacağını söyledi. Acun Ilıcalı yarın olacak konseye kadar bu olayı çözeceğini söyledi.

Ayrıca Aycan’ın takımının kazandığı iletişim ödülü oyununda Aycan’ın şifreli bir konuşma yaptığı konuşmada AYÖ kısaltmasıyla bir şeyler konuştuğu ortaya çıktı.

Aycan Yanaç Kimdir?

1998’de Almanya’da doğan Aycan, A Milli Kadın futbol takımında futbol oynamaktadır. 2015’ten beri futbol oynayan Yanaç, daha önce Nünberg ve Köln’de de top koşturmuştur. 2018’den beri milli takımda oynamaktadır.

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