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Survivor'daki Barış-Yasin kavgasının cezası belli oldu; Acun konseyde açıkladı!

Acun ılıcalı, fenomen yarışma Survivor'un 52. bölümünde şiddetli bir kavgaya tutuşan Yasin Obuz ve Barış Murat Yağcı hakkındaki kararını verdi. Kavga günü ada onseyini işaret eden Acub Ilıcalı, "Bu sezon ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Gerginliğe belli ölçüde anlayışla karşılaşıyoruz ama böyle bir şeye müsaade etmeyiz. Tansiyon yüksek olduğu için ikinize de nedenini sormak istemiyorum. Şu anda sakin olacağınıza dair ikinizden de söz aldım." diyerek iki yarışmacıyı da uyarmıştı.

22 Nisan 2020 Çarşamba 21:50
Survivor'daki Barış-Yasin kavgasının cezası belli oldu; Acun konseyde açıkladı!

Acun Ilıcalı, ''Bunun değelendirmesini yapacağız. Şu an için aldığımız karar Yasin ve Barış, bu oyundan ihraçsınız. Ekibimiz sizi ayrı yerlere götürecek. Oyunun kalanında yarışmayacaksınız. Riske girmek istemiyoruz. İki dakika içerisinde 3 aylık emeğinizi kaybolmasını istemeyiz. Sizi kaybetmek istemem." ifadelerini kullanarak yarışmacılara verdiği değeri belirtirken, "Ödülün manevi değeriyle gözünüz karardı. Şimdi ayrı yerlere gidin. Daha sonra durumu değerlendireceğiz. Tansiyonlarının düşmesini bekleyeceğiz, sakinleştikleri anda adalarına yollayacağız. İsterlerse tansiyonu düşürürler. İstemezlerse bizim devreye girmemiz gerekecek." sert uyarılar yapmıştı.  

Survivor'daki Barış-Yasin kavgasının cezası belli oldu; Acun konseyde açıkladı!


YASİN VE MURAT'A 3 ÖDÜL CEZA:


Acun Ilıcalı'nın  bu ifadelerine karşılık 'acaba yarışmada diskalifiye konusu gündeme gelecek mi?' soruları akıllara gedi.  Acun Ilıcalı o gece yapılan Ada Konseyinde karkaını açıkladı.  Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, ekibiyle birlikte kavga görüntülerini tekrar incelediklerini  belirterek aldıkları kararı şu şekilde açıkladı: : "Survivor'da daha önce kavga edip 'Sana akşama şunu yapacağım' diye tehditlerini sürdüren yarışmacıları eledik. Ancak siz de kendinizi kaybettiğiniz için yaptırım görmek zorundasınız. İkiniz için de bir karar aldık. Yasin ve Barış bundan sonra takımınızın kazandığı 3 ödülde yer almayacaksınız."

Survivor'daki Barış-Yasin kavgasının cezası belli oldu; Acun konseyde açıkladı!
 

Son Güncelleme: 22.04.2020 21:52
Anahtar Kelimeler:
SurvivorAcun IlıcalıKavgaYasin ObuzBaris Murat Yağcı
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