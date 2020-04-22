Survivor'daki Barış-Yasin kavgasının cezası belli oldu; Acun konseyde açıkladı!

Acun Ilıcalı, ''Bunun değelendirmesini yapacağız. Şu an için aldığımız karar Yasin ve Barış, bu oyundan ihraçsınız. Ekibimiz sizi ayrı yerlere götürecek. Oyunun kalanında yarışmayacaksınız. Riske girmek istemiyoruz. İki dakika içerisinde 3 aylık emeğinizi kaybolmasını istemeyiz. Sizi kaybetmek istemem." ifadelerini kullanarak yarışmacılara verdiği değeri belirtirken, "Ödülün manevi değeriyle gözünüz karardı. Şimdi ayrı yerlere gidin. Daha sonra durumu değerlendireceğiz. Tansiyonlarının düşmesini bekleyeceğiz, sakinleştikleri anda adalarına yollayacağız. İsterlerse tansiyonu düşürürler. İstemezlerse bizim devreye girmemiz gerekecek." sert uyarılar yapmıştı.



Acun Ilıcalı'nın bu ifadelerine karşılık 'acaba yarışmada diskalifiye konusu gündeme gelecek mi?' soruları akıllara gedi. Acun Ilıcalı o gece yapılan Ada Konseyinde karkaını açıkladı. Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, ekibiyle birlikte kavga görüntülerini tekrar incelediklerini belirterek aldıkları kararı şu şekilde açıkladı: : "Survivor'da daha önce kavga edip 'Sana akşama şunu yapacağım' diye tehditlerini sürdüren yarışmacıları eledik. Ancak siz de kendinizi kaybettiğiniz için yaptırım görmek zorundasınız. İkiniz için de bir karar aldık. Yasin ve Barış bundan sonra takımınızın kazandığı 3 ödülde yer almayacaksınız."



