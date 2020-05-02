Survivor dokunulmazlık oyununu kim hangi takım kazandı? 2 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor 2020’nin bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazanacağı merak edilmeye başlandı. Kaybeden takımdaki bir isim bu akşam saatlerinde belli olurken, Ada Konseyi’nde de son derece önemli hadiseler meydana gelecek. Hafta başı itibariyle Nisa’nın tavırları konuşulurken, nasıl bir karar verileceği de merakla araştırılmaya başlandı.

Nisa’nın son yarışlarda ağlayıp ve akabinde ortamın iyice gerileceğinin tahmin edildiği Survivor 2020’de Ada Konseyi yapılacak. Ünlüler ve Gönüllüler takımında oynanan dokunulmazlık oyununda kaybeden taraftan bir isim eleme adayı olacak.

Survivor 2020 dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Nisa diskalifiye olacak mı?

Acun Ilıcalı, sözü Nisa’ya vermiş ve bu süreçte Nisa’nın hangi kararı vereceği merak edilmeye başlandı. Bu sezon sürekli olarak ağlamaları ile gündeme gelen Nisa, yarışmadan ayrıldığını belirtebilir. Buna göre eleme adayı olmadan yarışmadan ayrılabileceği düşünülüyor.

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