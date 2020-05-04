TV 8 ekranlarına gelmekte olan Survivor 2020 yarışmasında son 2 aya girmiş bulunmaktayız. Dört ayı geride bırakmamızın ardından Survivor 2020 izleyicileri "Survivor final'de verilecek büyük ödül ne?" sorusunun yanıtını araştırıyorlar. İşte, Survivor final'de verilecek büyük ödülün detayları...

Survivor final'de verilecek büyük ödül ne?

Survivor 2020 yarışmasında finalde verilecek olan büyük ödülü 500.000 TL olarak belirlendi. Geçtiğimiz sezonda Survivor 2019 da final için büyük ödül 500.000 TL olmuştu.

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