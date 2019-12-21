Survivor gönüllüler başvurusu nasıl yapılır? 2020 Survivor gönüllüler başvuru şartları ve adresi

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her sene reyting sıralamalarında en üst bölümlerde yer alan Survivor yarışması yakında yeniden izleyicileri ile buluşacak. Ünlüler ve gönüllüler olacak şekilde iki takıma ayrılan yarışmacılar uzun bir süre boyunca ıssız adada kalarak birbirleri ile mücadele edecekler.

Survivor yarışmasının 2020 senesinde yayınlanacak olan bölümleri için gönüllüler takımına başvurular alınmaya başladı. Yarışmaya başvuruda bulunmak için Acun Medya’nın intenet sitesine girilmesi ve burada yer alan Survivor sekmesine tıklanması gerekmektedir. Bu bölümde Survivor yarışması için başvuru formu yer almaktadır. Yarışmaya katılmak isteyen kişilerin bu bölümde yer alan başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Başvuru formu kapsamında isim, soy isim, adresi meslek, fiziki özellikler, fotoğraf ve kişinin kendini tanıttığı bir video eklenmesi istenmektedir.

Başvuruların ilgili yetkililer tarafından değerlendirilmesi ardından seçilen kişiler elemelere çağrılır. Elemeler esnasında yarışmaya katılım gösterecek olan yarışmacılar belirlenir. Hangi yarışmacıların katılım gösterecekleri kararların alınması ardından duyurulmaktadır.

Bakalım her sene yayınlanan ve izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle izlenen Survivor yarışmasında 2020 senesinde hangi gönüllü yarışmacılar mücadele edecek. Başvuru süreci ve eleme süreci sonrasında hangi yarışmacıların Survivor’a katılacağını yine bizim adresimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.