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Survivor Meryem neden yok? Sakatlığı ne? Meryem Kasap devam edebilecek mi?

TV8’in sevilen yarışması Survivor dün akşam yayınlanan bölümüyle yine nefesleri kesti. İki takımda iletişim ödülünü kazanmak için mücadele etti. Oyunun son anlarına doğru Gönüllüler takımının güçlü isimlerinden olan Meryem’in olmaması izleyicilere, Survivor Meryem neden yok, Meryem elendi mi sorularını sordurdu. İşte, detaylar…

05 Mart 2020 Perşembe 00:28
Survivor Meryem neden yok? Sakatlığı ne? Meryem Kasap devam edebilecek mi?

TV8’in sevilen yarışması Survivor, hız kesmeden heyecanla devam ediyor. Ünlüler-Gönüllüler olarak takımların karşı karşıya mücadele ettiği yarışmada dün yine nefesler kesildi. Her iki takımda iletişim ödülü için tüm güçlerini ortaya koydu. İletişim ödülünün son zamanlarına doğru Gönüllüler takımından Meryem’in olmaması izleyicilerin akıllarını karıştırdı.

Survivor 2020’nin 12.bölümünde İletişim ödülü için yarışan yarışmacılarda Elif ve Meryem’in karşı karşıya kaldığı mücadele de Meryem Kasap acılar içinde yerde kaldı. Daha öncesinde dizinden sakatlığı bulunan Meryem’in ani bir hareketten dolayı acı içinde yerde kaldı ve oyuna devam edemedi.  Survivor’un en hızlı ve em güçlü yarışmacılarından birisi olarak gösterilen Meryem, sakatlanma sonrası oyuna devam edemeyince izleyiciler elenecek mi diye düşünmeye başladı.

Meryem Kasap devam edebilecek mi?

Survivor’un ilk başladığı günden itibaren 3 kişinin sakatlıktan dolayı adaya veda etmesi, izleyicileri Meryem Kasap diskalifiye olacak mı diye düşündürdü. Survivor 2020’de Ünlüler takımından Şaziye ve Uğur, Gönüllüler takımından da Fatma yaşadığı sakatlıklar sonrası ada hayatına veda etti.

Gönüllüler takımında yer alan ve iki haftadır Gönüllüler takımının en iyi kadını olarak mücadele eden Meryem’in Survivor hayatına devam edip etmeyeceği ile ilgili henüz kesin bir bilgi yok. Yayınlanan son bölümde ada konseyinde Acun Ilıcalı, Meryem’in durumunun yapılan incelemeler sonucu netlik kazanacağını söyledi.

 

Son Güncelleme: 05.03.2020 10:25
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