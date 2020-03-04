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Survivor Meryem'in sakatlığı ne? Meryem Kasap Survivor'dan ayrılacak mı?

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 yarışmasında yeni bir sakatlık şoku yaşandı. Gönüllüler takımında yer alan Meryem'in sakatlığı ne? Survivor'dan ayrılacak mı? Meryem Kasap'ın yarışmaya devam edip etmeyeceği ile ilgili gelişmeler takım arkadaşları ve izleyici tarafından merakla bekleniyor.

04 Mart 2020 Çarşamba 14:43
Survivor Meryem'in sakatlığı ne? Meryem Kasap Survivor'dan ayrılacak mı?

Survivor’da Bir Sakatlık Daha!

Survivor 2020 yarışmasında sakatlıklar art arda geliyor. En büyük sakatlıkların yaşandığı ve kıyasıya mücadelenin doruklarda yaşandığı Survivor 2020 yarışmasında son olarak sakatlanan isim Meryem oldu. Bu sezon dört kez sakatlık ve diskalifiye nedeniyle birçok yarışmacı Survivor yarışmasına veda etti.

Gönüllüler takımında yer alan ve başarılı performansı ile kendini sevdiren Meryem Kasap sakatlandı. Meryem’in yarışmaya devam edip etmeyeceği hem takım arkadaşları hem de izleyici tarafından merak ediliyor. Survivor 2020 yarışmasında bir sakatlık şoku daha yaşandı. Gönüllüler takımında yarışan Meryem Kasap’ın durumu ile ilgili net bir bilgi verilmemiş olsa da büyük bir sakatlık yaşadığı açıklandı. Takım arkadaşları ve izleyiciler Meryem’in adaya veda edip etmeyeceğini merakla bekliyor.

Son Güncelleme: 04.03.2020 14:43
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