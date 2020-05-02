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Survivor Nisa Bölükbaşı elendi mi, Survivor Nisa neden yok?

TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor'da son bölümde olmayan Nisa Bölükbaşı merak edilmeye başlandı. Program hayranları Survivor Nisa Bölükbaşı elendi mi, Survivor Nisa neden yok? sorusunu araştırmaya başladı. İşte Survivor'da yaşananlar ve merak edilenler.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 22:56
Survivor Nisa Bölükbaşı elendi mi, Survivor Nisa neden yok?

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni programı Survivor’da son bölümde olmayan yarışmacılar merak edilmeye başlandı. Survivor’un son bölümünde olmayan Nisa Bölükbaşı program izleyicilerinin Survivor Nisa Bölükbaşı elendi mi? Son bölümde neden yok? Sorularına neden oldu.

Survivor’da bu sene en dikkat çeken isim olan Nisa Bölükbaşı, fragmanı yayınlanan Survivor’da ki konuşmaları ile merak edilmeye başlandı.

Survivor Nisa elendi mi?

Survivor 2020’nin yeni bölümünde takımlar dokunulmazlık oyunu için yarışacaklar. Survivor 64. Bölüm fragmanında ünlüler takımından Mert’in “Nisa’nın 3 oyunda bir şaftı kayıyor, ‘ben elenmek istiyorum, ayrılmak istiyorum.’  Diyor” sözleri dikkatlerden kaçmadı. Konu ile ilgili ada konseyinde mikrofonu Nisa’ya veren Acun’un ne diyeceği ve Nisa’nın açıklamaları merak edilmeye başlandı.

Nisa Bölükbaşı kimdir?

2 Temmuz 1998’de Prag’ta dünyaya gelen Bölükbaşı, daha 3 aylıkken önce annesi ile sonrasında ise kendi başına yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti’nin en iyi takımında yüzmeye başlayan Nisa Bölükbaşı, aynı yıl profesyonel kayak yapmak için davet edilse de bu teklifi reddetti.

8 yaşındayken profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Bölükbaşı 15 yıl boyunca Prag Tenis Kulübünde oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bırakarak hoca olsa da gelir sağlamak için voleybol oynamaya başladı. Takımın en küçüğü olsa da libero olarak oynayan Nisa, planladığı şekilde hayatına devam ederken 2018 yılında Çek Cumhuriyeti U20’de ikincilik madalyası kazandı.

2018 yılında mimarlığı kazanan Bölükbaşı, voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Şimdilerde ise hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz pateni yapmaktadır.

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Son Güncelleme: 02.05.2020 23:03
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