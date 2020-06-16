Survivor Panorama'nın sevilen yorumcusu Melisa Emirbayer kimdir, nereli ve kaç yaşında?

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Sevilen yarışmanın değerlendirmelerinin yapıldığı Survivor Panorama programı da ilgiyle takip ediliyor. Survivor Panorama programına yarışmanın eski isimleri dahil oluyor.
Kurbağalama dalında büyük başarılara sahip olan genç yüzücünün Türkiye şampiyonlukları vardır. Melissa 200 metre kurbağalamada Türkiye rekoru kırarak milli takımda da yer almıştır. Başarılı yüzücü son olarak 2018 yılında kariyerine nokta koydu.
Son Güncelleme: 16.06.2020 18:46