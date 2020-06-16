Survivor Panorama'nın sevilen yorumcusu Melisa Emirbayer kimdir, nereli ve kaç yaşında?

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Sevilen yarışmanın değerlendirmelerinin yapıldığı Survivor Panorama programı da ilgiyle takip ediliyor. Survivor Panorama programına yarışmanın eski isimleri dahil oluyor.

Survivor Panorama’nın yorumcularından biri de Survivor Türkiye Yunanistan sezonunda yarışan Melisa Emirbayer’dir. İzleyiciler genç yorumcunun kim olduğunu merak ediyor. 2 Kasım 1995 yılında dünyaya gelen Melissa İzmirlidir. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yüzme Antrenörlüğü mezunu olan Melissa, Fatih Koleji Spor Kulübü’nde başladığı kariyerine Galatasaray ve Fenerbahçe Kulüplerinde devam etmiştir.

Kurbağalama dalında büyük başarılara sahip olan genç yüzücünün Türkiye şampiyonlukları vardır. Melissa 200 metre kurbağalamada Türkiye rekoru kırarak milli takımda da yer almıştır. Başarılı yüzücü son olarak 2018 yılında kariyerine nokta koydu.