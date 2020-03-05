Survivor seyircileri Dominik'e yarışmacı olarak katılabilecek ve yarışacak!

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2020 bir ilke imza atacak. Programın sunucusu Acun Ilıcalı yarışmaya her hafta ülkemizden bir izleyiciyi davet edecek ve izleyiciyi parkura çıkartacak.

Survivor’da seyircilerde yarışacak

Yarışmanın geçen bölümünde sunucu Acun Ilıcalı müjdeli haberi duyurdu. Acun Ilıcalı birçok izleyicinin hayali olan ancak yarışmaya katılamayan izleyicilerin hayallerini gerçekleştirme fırsatının verileceği dile getirdi.

Ilıcalı “Bundan sonra Survivor'da her hafta ülkemizden bir seyirci gelecek. Bir kereliğine parkurlarda aranızdan bir isimle yarışacak. Her hafta bir Survivor fanatiği gelecek ve parkurda yarışacak. Belki de parkurda çok başarılı olan olursa gelecek sene Survivor'da da yarışabilir” diyerek sözlerini tamamladı.