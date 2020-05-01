Survivor yarışmacıları bölüm başı ne kadar ücret alıyorlar? Survivor 2020 yarışmacı ücretleri

TV 8’de yayınlanan ve reyting listelerinde her hafta en üst sıralarda yer almayı başaran Survivor 2020’de yarışmacılar da seyirciler tarafından sevilmeye başlandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarına çeşitli ödüller ve dokunulmazlık verilirken yarışmacıların ne kadar ücret aldığı da merak ediliyor.
Geçtiğimiz sezonlarda Survivor’daki yarışmacılara haftada 10 bin TL verildiği öğrenilmişti. Acun Ilıcalı’dan yarışmacılara verdiği ücret ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmamasına rağmen bazı bilgiler sızdırılıyor. Sızdırılan bilgilere göre adadaki yarışmacıların bölüm başına aldığı ücretler belli oldu. Adada en fazla ücret alan yarışmacıların başında Ersin Korkut geliyor.
Survivor Yarışmacılarının Maaşları Ne Kadar?
- Mert Öcal: 5 bin TL
- Aycan Yanaç: 6 bin 500 TL
- Barış Murat Yağcı: 10 bin TL
- Derya Can: 3 bin TL
- Sercan Yıldırım: 5 bin TL
- Elif Gören: 4 bin TL
- Ersin Korkut: 12 bin 500 TL
- Erman Altıkardeş: 3 bin TL
- İrem Akın: 3 bin TL
- Parviz Abdullayev: 5 bin 500 TL
- Cemal Can Canseven: 5 bin 500 TL
- Yasin Obuz: 5 bin TL
- Evrim Keklik: 3 bin TL
- Ardahan Sadık: 3 bin TL
- Burak Yurdugör: 3 bin TL
- Meryem Kasap: 4 bin TL
- Tayfun Erdoğan: 4 bin 500 TL
- Ceyhun Uzun: 3 bin 500 TL
- Fatma Günaydın: 2 bin 500 TL
- Nisa Bölükbaşı: 3 bin TL
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