Survivor yarışmacıları bölüm başı ne kadar ücret alıyorlar? Survivor 2020 yarışmacı ücretleri

TV 8’de yayınlanan ve reyting listelerinde her hafta en üst sıralarda yer almayı başaran Survivor 2020’de yarışmacılar da seyirciler tarafından sevilmeye başlandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarına çeşitli ödüller ve dokunulmazlık verilirken yarışmacıların ne kadar ücret aldığı da merak ediliyor.

Geçtiğimiz sezonlarda Survivor’daki yarışmacılara haftada 10 bin TL verildiği öğrenilmişti. Acun Ilıcalı’dan yarışmacılara verdiği ücret ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmamasına rağmen bazı bilgiler sızdırılıyor. Sızdırılan bilgilere göre adadaki yarışmacıların bölüm başına aldığı ücretler belli oldu. Adada en fazla ücret alan yarışmacıların başında Ersin Korkut geliyor.

Survivor Yarışmacılarının Maaşları Ne Kadar?

Mert Öcal: 5 bin TL

Aycan Yanaç: 6 bin 500 TL

Barış Murat Yağcı: 10 bin TL

Derya Can: 3 bin TL

Sercan Yıldırım: 5 bin TL

Elif Gören: 4 bin TL

Ersin Korkut: 12 bin 500 TL

Erman Altıkardeş: 3 bin TL

İrem Akın: 3 bin TL

Parviz Abdullayev: 5 bin 500 TL

Cemal Can Canseven: 5 bin 500 TL

Yasin Obuz: 5 bin TL

Evrim Keklik: 3 bin TL

Ardahan Sadık: 3 bin TL

Burak Yurdugör: 3 bin TL

Meryem Kasap: 4 bin TL

Tayfun Erdoğan: 4 bin 500 TL

Ceyhun Uzun: 3 bin 500 TL

Fatma Günaydın: 2 bin 500 TL

Nisa Bölükbaşı: 3 bin TL

Survivor’daki yarışmacıların bölüm başına aldığı ücretler şu şekildedir:

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