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Survivor yarışmacıları haftalık yada aylık para alıyor mu? Survivor yarışmacıları ne kadar para alıyor?

Survivor 2020’de yarışmacılara para ödendiğine dair iddialar günden güne artıyor. Survivor yarışmacıları haftalık yada aylık para alıyor mu, Survivor yarışmacıları ne kadar para alıyor, Survivor’daki yarışmacılara haftalık olarak ödemeler yapıldığı öğrenildi.

04 Mart 2020 Çarşamba 23:59
Survivor yarışmacıları haftalık yada aylık para alıyor mu? Survivor yarışmacıları ne kadar para alıyor?

Survivor’da yarışan yarışmacıların haftalık olarak para aldığına dair iddialar gelmeye devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının mücadele ettiği Survivor 2020’de, yarışmacıların ne kadar para aldığı merak ediliyor. Ünlüler takımının en dikkat çeken isimleri ise Ersin Korkut, Barış Yağcı ve Sercan Yıldırım oluyor.

Survivor’da adada mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımına yarışmacı başına haftalık olarak ücret ödenmektedir. Ünlüler takımındakilere gönüllüler takımındaki yarışmacılara göre daha fazla ücret ödeniyor.

Survivor’da en fazla ücreti ünlüler takımındaki Ersin Korkut alıyor. Ersin Korkut haftalık olarak 12 bin 500 TL ücret alıyor. Aynı takımda Ersin Korkut’u 10 bin TL ücret ile Barış Yağcı takip ediyor. Ünlüler takımında Aycan Yananç 6500 TL, Parviz Abdüllayev 5500 TL, Mert Öcal ve Sercan Yıldırım 5000 TL, Elif Gören 4000 TL, Derya Can, Emre Altıkardeş ve İrem Akın haftalık 3000 TL kazanmaktadır.

Gönüllüler takımında ise Cemal Can Seven 5500 TL, Yasin Obuz 5000 TL, Tayfun Erdoğan 4500 TL, Meryem Kasap 4000 TL, Ceyhun Uzun 3500 TL, Evrim Keklik, Ardahan Sadık, Burak Yurdugör ve Nisa Bölükbaşı 3000 TL ve Fatma Günaydın ise 2500 TL haftalık olarak kazanmaktadır.

Adadaki yarışmacıların oyunları kazanırsa yemek ve tatil gibi ödülleri de kazanabiliyor. Survivor’da birinci olan isime ise 500 bin TL’lik ödül veriliyor.  

Son Güncelleme: 04.03.2020 23:59
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