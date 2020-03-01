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Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı ne kadar? Para alıyorlar mı?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor yarışmacılarının haftalık aldıkları maaş gündeme geldi. Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı ne kadar, para alıyorlar mı diye araştırılmaktadır. İşte, detaylar…

01 Mart 2020 Pazar 09:22
Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı ne kadar? Para alıyorlar mı?

TV8 ekranlarında heyecanla izlenen yarışma Survivor, tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta Survivor ile ilgili bir iddia gündeme geldi. Survivor yarışmacılarının haftalık aldığı ücretler ortaya çıktı. Bu dönem Ünlüler-Gönüllüler olarak ekranlara gelen yarışma, yayınlandığı her dönemde de konuşuluyor.

İşlerini, hayatlarını yarıda bırakarak yarışmaya katılan ünlü ya da gönüllü isimlerin para alıp almadıkları ve alıyorlarsa ne kadar para aldıkları merak ediliyor. Acun Ilıcalı, her bir yarışmacıya dışarıdaki kazancına oranla belli bir miktar parayı haftalık olarak ödeme yapmaktadır.

Survivor yarışmacıları ne kadar kazanıyor?

İşte yarışmacıların yarışmada kaldıkları her hafta kazandıkları ücretler:

Ünlüler

Mert Öcal: 5000 TL

Aycan Yanaç: 6500 TL

Barış Murat Yağcı: 10.000 TL

Derya Can: 3000 TL

Sercan Yıldırım: 5000 TL

Elif Gören: 4000 TL

Ersin Korkut: 12.500 TL

Erman Altıkardeş: 3000 TL

İrem Akın: 3000 TL

Parviz Abdullayev: 5500 TL

Gönüllüler

Cemal Can Canseven: 5500 TL

Yasin Obuz: 5000 TL

Evrim Keklik: 3000 TL

Ardahan Sadık: 3000 TL

Burak Yurdugör: 3000 TL

Meryem Kasap: 4000 TL

Tayfun Erdoğan: 4500 TL

Ceyhun Uzun: 3500 TL

Fatma Günaydın: 2500 TL

Nisa Bölükbaşı: 3000 TL 

Son Güncelleme: 01.03.2020 09:22
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