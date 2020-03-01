Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı ne kadar? Para alıyorlar mı?

TV8 ekranlarında heyecanla izlenen yarışma Survivor, tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta Survivor ile ilgili bir iddia gündeme geldi. Survivor yarışmacılarının haftalık aldığı ücretler ortaya çıktı. Bu dönem Ünlüler-Gönüllüler olarak ekranlara gelen yarışma, yayınlandığı her dönemde de konuşuluyor.
İşlerini, hayatlarını yarıda bırakarak yarışmaya katılan ünlü ya da gönüllü isimlerin para alıp almadıkları ve alıyorlarsa ne kadar para aldıkları merak ediliyor. Acun Ilıcalı, her bir yarışmacıya dışarıdaki kazancına oranla belli bir miktar parayı haftalık olarak ödeme yapmaktadır.
Survivor yarışmacıları ne kadar kazanıyor?
İşte yarışmacıların yarışmada kaldıkları her hafta kazandıkları ücretler:
Ünlüler
Mert Öcal: 5000 TL
Aycan Yanaç: 6500 TL
Barış Murat Yağcı: 10.000 TL
Derya Can: 3000 TL
Sercan Yıldırım: 5000 TL
Elif Gören: 4000 TL
Ersin Korkut: 12.500 TL
Erman Altıkardeş: 3000 TL
Parviz Abdullayev: 5500 TL
Gönüllüler
Cemal Can Canseven: 5500 TL
Yasin Obuz: 5000 TL
Evrim Keklik: 3000 TL
Ardahan Sadık: 3000 TL
Burak Yurdugör: 3000 TL
Meryem Kasap: 4000 TL
Tayfun Erdoğan: 4500 TL
Ceyhun Uzun: 3500 TL
Fatma Günaydın: 2500 TL
Nisa Bölükbaşı: 3000 TL