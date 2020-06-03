Survivor'a veda eden isim ünlüler takımından Aycan oldu! Aycan Yanaç kimdir?

Survivor 2020'nin bu akşam yapılan eleme konseyinde adaya veda eden isim belli oldu. Ünlüler takımın adayları arasında yer alan Aycan, bu gece yarışmaya veda eden isim oldu. Peki, Aycan Yanaç kimdir? Aycan Yanaç'ın biyografisi..

Survivor'a veda eden isim ünlüler takımından Aycan oldu! Aycan Yanaç kimdir?
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TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programı Survivor 2020’de bu akşam çok heyecanlın bir konsey vardı. 4 dokunulmazlık oyununu da kaybeden ünlüler takımı, takım eleme potasına isimlerini yazdırmışlardı. Bu akşam ekranlara gelen eleme konseyi bölümünde ise yarışmaya veda isim, SMS oylaması sonrasında açıklandı.

Survivor 2020’de ünlüler takımında yer alarak bir çok oyunda başarılar kazanan Aycan Yanaç, bu akşam SMS oylamaları sonucunda en az oyu alarak yarışmaya veda eden isim oldu. Peki, Survivor 20202ye veda ederek adadan ayrılmak zorunda kalan Aycan Yanaç kimdir?

21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan Aycan Yanaç, okul hayatından beri spora gönül vermiştir. Futbol oynamayı çok seven Aycan, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir. Türkiye kadın U-19 takımına kabul edildikten sonra ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Tunuvası maçında oynayan Aycan Yanaç, 2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer aldı ve 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına çağrıldı.

Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda da forma giyen sporcu, forvet olarak sahada yer almaktadır.

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2020, 00:24

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